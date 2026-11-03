Fallo humano en Atocha y formación del maquinista en el accidente de Urda

Investigaciones señalan error en control de Atocha y acierto del maquinista de Iryo como claves del siniestro de Urda que dejó 70 muertos en Toledo.

Las investigaciones en curso sobre el siniestro ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, apuntan con fuerza a que el fallo humano en el centro de control de Atocha y la actuación decisiva del maquinista a bordo del AVE 2080 fueron las causas principales que provocaron la tragedia que se cobró 70 vidas. Si los informes finales lo confirman, el error de una orden equivocada emitida por la centralita contrastó con la correcta interpretación del contexto por parte del conductor del Iryo, cuya formación técnica evitó que la catástrofe fuera aún mayor al prevenir una colisión frontal en una tercera vía.

El conductor que viajaba en dirección a Madrid reportó internamente el episodio explicando que fue su estricta formación la que le salvó ante el fallo técnico del sistema de señalización LZB. Este maquinista estaba al mando del tren Iryo 6011, que salía de Puertollano en Ciudad Real hacia la capital española, cuando detectó un fallo de transmisión en bloqueo parcial que lo detuvo de manera automática en el kilómetro 209,200 de la línea. Su inmediata conciencia situacional sirvió como prueba tangible de que el sistema de seguridad, cuando falla en lo técnico, debe apoyarse plenamente en lo humano para funcionar correctamente.

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El núcleo del mecanismo de seguridad fallido se basa en la interpretación de los fallos de transmisión. El conductor del Iryo explicó que, según su formación, cuando surge una avería en el sistema LZB se debe a un fallo en la transmisión de datos. El sistema indicaba claramente que en el trayecto entre la posición actual del tren y la señal de entrada de la estación siguiente, Calatrava, existía algún otro tren ocupando ese mismo cantón. Esta interpretación técnica era vital para determinar que la orden de circulación recibida era contraria a la realidad física de la vía.

Las posiciones de los stakeholders y las competencias entre operadores se hicieron evidentes durante la crisis. El gran apagón del sistema de señalización LZB afectó a un perímetro de 63 kilómetros, dejando al menos seis trenes en situaciones precarias. Además del Iryo 6011, el operador Iryo detectó otro tren, el 6076 en el kilómetro 117,8, y el AVE 2080 veinticinco kilómetros más atrás. Mientras el Iryo 6011 contactó a las 8:39 horas con la sala de control sin obtener respuesta, tres minutos después llamó al puesto de mando de Atocha y recibió una respuesta que resultó ser fatal para los pasajeros del AVE.

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El impacto real en los protocolos y las consecuencias inmediatas se observaron en las órdenes transmitidas. A las 8:44 horas, el controlador dictó una orden al maquinista del Iryo 6011 autorizando la marcha al amparo del BSL con marcha normal. El conductor, sin embargo, identificó el error y exigió que la orden correcta debido al fallo de transmisión debía ser con marcha a la vista hasta la señal de entrada de Calatrava. Mientras tanto, el AVE 2080, confiando en una señal incorrecta, iba camino de alcanzar los 200 kilómetros por hora en marcha normal. Nueve minutos después de recibir esa instrucción errónea, el AVE embestiría al Iryo 6076, que no pudo moverse por un fallo en el reseteo del sistema del tren, a más de 160 kilómetros por hora.

La situación recurrente de fallos técnicos en la infraestructura señala un problema estructural que precedió al día del accidente. Solo Iryo, aparte de otros operadores, registró 104 fallos en el mismo periodo analizado. En el mes de mayo la compañía ya había reportado 20 caídas del sistema, mientras que octubre fue el segundo mes con más incidencias en lo que llevamos de año con 14 caídas. El ejercicio comenzó con 10 fallos en enero, bajó a tres en febrero, se disparó en mayo con 13 apagones en junio, y los problemas no bajaron de nueve caídas, manteniéndose en once en agosto y septiembre.