Fallecimiento corredora Maratón Nueva York investigación causas

Una corredora fallece tras colapsar cerca del kilómetro 24 de la Maratón de Nueva York. La organización confirma el suceso y detalla los detalles médicos y el contexto solidario del evento.

La organización New York Road Runners confirmó este martes el fallecimiento de una participante durante la celebración de la Maratón de Nueva York. La mujer sufrió una emergencia médica a pocos kilómetros de cruzar la línea de meta, muriendo horas después en el hospital Mount Sinai.

Detalles del colapso médico en ruta

El incidente ocurrió cerca del kilómetro 24 de la prueba, en las inmediaciones de Central Park. Un espectador presenció el desplome de la atleta y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato. El personal médico oficial de la carrera intervino posteriormente para estabilizar a la corredora antes de trasladarla al centro hospitalario.

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Las autoridades sanitarias están investigando exhaustivamente las causas exactas de este suceso trágico. La organización emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de corredores afectada por esta pérdida prematura durante la competición.

Identidad y motivación solidaria de la víctima

La corredora era residente de Lewisberry, en el estado de Pensilvania, y trabajaba en TE Connectivity como fabricante de componentes eléctricos y electrónicos. También destacaba como exjugadora universitaria de hockey sobre césped. Esta era su primera participación en la Maratón de Nueva York, donde buscaba superar sus propios límites.

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Su inscripción tenía un propósito humanitario claro: recaudar fondos para la Parkinson's Foundation. Corría en honor a su abuelo, quien padeció la enfermedad y falleció en 2022. Él fue una figura central en su infancia que le enseñó a mantenerse activa y a aceptar desafíos deportivos.

Contexto histórico y récord de asistencia

Este evento conmemoraba 50 años de su formato tradicional, atravesando los cinco distritos de la ciudad más poblada de Estados Unidos. La edición registró un número histórico de participantes, con 61.146 corredores completando la distancia según los datos oficiales de New York Road Runners.

La familia de la fallecida aclaró que ella gozaba de perfecta salud antes de la carrera, aunque recientemente le habían diagnosticado rabdomiólisis. Su hija, quien acababa de comenzar un máster en la Universidad Charleston Southern, ha sido informada de los hechos. La comunidad deportiva lamenta profundamente esta tragedia.