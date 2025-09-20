Fallece un tripulante de narcolancha tras colisión con la Guardia Civil en el Estrecho de Gibraltar

Un hombre murió y dos resultaron heridos, uno de gravedad, tras colisionar una narcolancha con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho de Gibraltar. El incidente pone de manifiesto los riesgos de la lucha contra el narcotráfico en la zona.

Un trágico incidente tuvo lugar en las aguas del Estrecho de Gibraltar la madrugada de este sábado, resultando en la muerte de un tripulante de una narcolancha y heridas a otros dos, uno de ellos de gravedad. El choque ocurrió cerca de Cala Arena, en Algeciras ( Cádiz ), cuando la embarcación ilegal colisionó con una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil .

Fuentes del Instituto Armado confirmaron a Efe que la víctima mortal era de Huelva, al igual que uno de los heridos, quien sufrió lesiones leves. El herido grave y el herido leve fueron trasladados al hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), y ambos se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil. Este incidente subraya la constante lucha contra el narcotráfico en la zona, donde las narcolanchas intentan eludir la vigilancia para transportar sustancias ilegales. La Guardia Civil, en su labor de protección marítima, continúa persiguiendo y enfrentándose a estas embarcaciones, lo que a menudo conlleva riesgos significativos para los agentes y los tripulantes de las narcolanchas.\El suceso se desarrolló durante una operación de vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Los agentes detectaron una lancha rápida, comúnmente utilizada para el narcotráfico, dirigiéndose hacia Cala Arena, una playa de difícil acceso considerada un punto de descarga de hachís. La persecución culminó con la colisión entre la narcolancha y la embarcación Río Navia de la Guardia Civil. Este tipo de incidentes no son aislados en la zona, y demuestran la persistencia de las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. La Guardia Civil, con sus patrulleras y agentes, se enfrenta a diario a situaciones de alto riesgo, buscando interceptar cargamentos de droga y detener a los implicados. El incidente de este sábado es un claro ejemplo de los peligros inherentes a esta labor y de la determinación de las fuerzas de seguridad por combatir el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar.\En otro caso similar, ocurrido anteriormente, un tripulante de otra narcolancha falleció durante una persecución con una patrullera de la Guardia Civil a 37 kilómetros al sur de la desembocadura del río Guadalquivir. En ese suceso, otro ocupante resultó herido. La patrullera Río Tietar de la Guardia Civil detectó una narcolancha con tres motores y cargada de fardos, lo que desencadenó una persecución. Durante esta, uno de los narcotraficantes cayó al agua. La Guardia Civil intentó rescatarlo lanzándole diversos medios, incluyendo un chaleco salvavidas y una boya, pero, lamentablemente, el hombre falleció. Además, se ha producido un caso reciente donde una embarcación cargada de hachís colisionó con una patrullera de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, a unos 18,5 kilómetros de Tarifa (Cádiz), resultando en la muerte de un tripulante. Estos eventos resaltan la constante amenaza que representa el narcotráfico en la región y la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de seguridad y la colaboración entre las fuerzas de seguridad





