Fallece un hombre de 31 años tras un disparo de la Policía durante una redada antidroga en Cambados

Un operativo policial contra el narcotráfico en varias localidades de Pontevedra culminó con la muerte de un joven en Cambados después de que un agente disparara en su contra dentro de una vivienda. La investigación, sujeta a secreto de sumario, busca esclarecer lo ocurrido, mientras sindicatos policiales piden cautela y el alcalde lamenta la situación.

Una amplia operación policial contra el tráfico de drogas se saldó con registros simultáneos en varias localidades de la provincia de Pon tevedra, concretamente en Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia y Cambados.

El operativo, que movilizó a un gran número de agentes de la Policía Nacional y el apoyo aéreo de un helicóptero, se centró especialmente en el barrio de Corvillón de Cambados. En esa localidad, los agentes irrumpieron en una vivienda y, por circunstancias que aún se investigan, uno de los presentes, un hombre de 31 años, recibió un disparo de la Policía.

Aunque fue trasladado de inmediato al hospital con una herida de bala en el hombro, su estado empeoró y falleció poco después de las ocho de la mañana. La versión de los hechos de la pareja de la víctima, que se hallaba en la vivienda, difiere de la versión policial preliminar. Según declaró a medios de comunicación, al asomarse para ver qué ocurría, ella recibió el disparo.

Por su parte, el abogado de la familia sostiene que la pareja se encontraba en la cama y que no se localizó arma alguna en el posterior registro del domicilio. La investigación judicial, bajo secreto de sumario, continúa para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Mientras tanto, la Confederación Española de la Policía ha salido en defensa de los agentes involucrados, instando a dejar trabajar a la Justicia y recordando la ardua labor de la Policía Nacional contra el narcotráfico, así como las dificultades de medios con las que operan. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha expresado que la situación es dura para todos, tanto para la familia como para el propio policía, quien probablemente no tenía intención de causar la muerte.

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