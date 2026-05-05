Fallece Soledad Gallego-Díaz, pionera del periodismo español y exdirectora de El País

La periodista Soledad Gallego-Díaz, primera directora de El País y una de las figuras más influyentes del periodismo español, ha fallecido a los 75 años en Madrid. Su trayectoria de más de 50 años incluye corresponsalías en Bruselas, Londres, París y Nueva York, así como el Premio Ortega y Gasset. Fue colaboradora de Cuadernos para el Diálogo durante la Transición y columnista en Hoy por hoy de la Cadena Ser.

La periodista Soledad Gallego-Díaz falleció este martes a los 75 años en Madrid, según confirmó el diario El País , medio al que estuvo vinculada desde su fundación en 1976 y del que fue su primera directora.

Nacida en la capital española en 1951, Gallego-Díaz asumió la dirección de este periódico entre junio de 2018 y el mismo mes de 2020, tras haber desempeñado previamente el cargo de directora adjunta bajo la dirección de figuras como Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. Su trayectoria profesional, que abarca más de cinco décadas, la llevó a ejercer como corresponsal en ciudades clave como Bruselas, Londres, París y Nueva York, consolidándose como una de las voces más influyentes del periodismo español.

Entre los numerosos reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera, destaca el Premio Ortega y Gasset, que le fue otorgado en reconocimiento a su destacada labor periodística. Formada en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, Gallego-Díaz inició su carrera profesional a los 19 años en la agencia Pyresa. Durante la Transición española, trabajó como corresponsal para la revista Cuadernos para el Diálogo, donde permaneció hasta su cierre en 1978.

En 1976, con apenas 25 años, se incorporó a El País como colaboradora, marcando el inicio de una relación profesional que se extendería por más de cuatro décadas. Además de su labor en la prensa escrita, desde 2012 colaboró como columnista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, donde compartió su análisis y reflexiones sobre la actualidad.

Su legado en el periodismo español es incuestionable, no solo por su capacidad para narrar los hechos con rigor y profundidad, sino también por su compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos. Su muerte ha sido recibida con un profundo sentimiento de pérdida en el mundo de la comunicación, donde su figura ha sido recordada como un referente de integridad y excelencia profesional





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