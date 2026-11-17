El Arsenal confirma la muerte de Peter Storey, leyenda del club entre 1965 y 1977. El exinternacional inglés tuvo una carrera marcada por goles y graves problemas legales posteriores.

El Arsenal Football Club ha anunciado oficialmente el fallecimiento de Peter Storey, una figura histórica de su plantilla y antigua leyenda del fútbol inglés. Storey, quien se desempeñaba como defensa, dejó una huella imborrable en la institución londinense durante su etapa como jugador activo.

La muerte de Storey representa una pérdida significativa para la comunidad futbolística, especialmente dado su legado deportivo y la compleja trayectoria posterior a su retirada. El club ha emitido un comunicado oficial expresando sus condolencias y detallando los homenajes que se realizarán para honrar su memoria.

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Trayectoria deportiva en el Arsenal y selección

Peter Storey formó parte integral del Arsenal entre 1965 y 1977, un periodo de doce años en los que se consolidó como un pilar defensivo esencial para el equipo. Durante su permanencia en el club, Storey contribuyó activamente al ataque desde la zaga, marcando un total de 17 goles para los Gunners.

Su rendimiento también le valió el reconocimiento a nivel internacional, alcanzando un total de 19 convocatorias con la selección de Inglaterra. A pesar de su contribución en 19 partidos, Storey nunca tuvo la oportunidad de participar en una Copa Mundial de la FIFA o en la fase final de la Eurocopa, lo que marca una peculiaridad en su palmarés.

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Legado y homenajes post-deportivos del jugador

La institución londinense ha declarado que sus oraciones están con la familia de Storey y con sus seres queridos en este momento tan triste y doloroso. El club ha confirmado que rendirán homenaje a Peter en su próximo partido en casa contra el Borussia Dortmund, sirviendo el encuentro como tributo a su figura.

Esta decisión refleja el profundo afecto que la afición y la directiva guardan por el exdefensa, reconociendo su papel fundamental en la historia reciente del equipo durante los años 60 y 70 del siglo pasado.

Problemas legales posteriores a la retirada

Muy diferente fue el rumbo de su vida una vez acabada su carrera futbolística. Después de dejar los terrenos de juego, Storey fue condenado por regentar un prostíbulo, aunque en esa ocasión no cumplió pena en prisión. Esta etapa de su biografía contrasta marcadamente con su imagen deportiva.

Más tarde, la trayectoria legal de Storey se complicó aún más cuando recibió dos penas de cárcel efectivas. Estas condenas fueron impuestas por delitos relacionados con el contrabando y por la introducción ilegal de pornografía en el Reino Unido.

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La historia de Peter Storey permanece así como un testimonio complejo: un atleta de alto rendimiento que vistió la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo y la selección nacional, pero cuya vida privada terminó marcada por graves incidentes criminales que terminaron en encierro.