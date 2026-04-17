Fallece Oscar Schmidt, 'Mano Santa' y máximo anotador histórico del baloncesto, a los 68 años

El mundo del baloncesto lamenta la muerte de Oscar Schmidt, el legendario jugador brasileño conocido como 'Mano Santa', quien falleció a los 68 años. Schmidt ostenta el récord de máximos puntos anotados y participó en cinco Juegos Olímpicos.

La conmovedora noticia del fallecimiento de Oscar Schmidt , una figura legendaria del baloncesto a nivel global y poseedor del impresionante récord de puntos anotados, ha golpeado al mundo del deporte este viernes. El icónico jugador brasileño murió a la edad de 68 años en la vibrante región metropolitana de São Paulo, según confirmó su afligida familia.

El exdeportista había sido trasladado de urgencia a un hospital después de experimentar un malestar súbito e inesperado en su propio hogar, un hecho inicialmente divulgado por el portal especializado Lance! y que fue posteriormente corroborado por su equipo de comunicación. Aunque los detalles precisos sobre las causas de su deceso aún no han sido revelados públicamente, es bien sabido que Schmidt libró una valiente batalla contra un tumor cerebral durante más de quince años. A lo largo de este prolongado y difícil periodo, demostró una notable resiliencia, siendo un faro de 'determinación, coraje y amor a la vida', tal como lo describió su familia en un emotivo comunicado difundido a través del portal G1, un testimonio de la fortaleza de su espíritu. La Confederación Brasileña de Baloncesto lo ha honrado con el título de 'símbolo eterno', expresando su profunda gratitud por todo lo que Schmidt representó tanto en la cancha como fuera de ella, dejando un legado imborrable en la memoria colectiva. Conocido cariñosamente por el apodo de Mano Santa, Oscar Schmidt grabó su nombre en la historia del baloncesto mundial, no solo por su extraordinaria habilidad sino también por su longevidad y constancia en la élite. Su cifra récord de 49.737 puntos anotados lo consagra como el máximo anotador de todos los tiempos, una hazaña que habla por sí sola de su excepcional talento. Su participación en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, comenzando en Moscú 1980 y culminando en Atlanta 1996, subraya su presencia constante en la escena internacional y su dedicación al deporte. Entre sus logros más destacados se encuentra la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, una victoria memorable tras derrotar al poderoso equipo de Estados Unidos en la final, un hito que resonó en todo el continente. Asimismo, la medalla de bronce obtenida en el Mundial de Filipinas en 1978 es otro de los pilares de su exitosa carrera, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel competitivo. Si bien desarrolló una parte significativa de su prolífica carrera en su país natal, defendiendo con orgullo camisetas de clubes brasileños como Palmeiras y Flamengo, su talento lo llevó también a cruzar el Atlántico y dejar huella en Europa. Su paso por el Juvecaserta en Italia, entre 1982 y 1990, y posteriormente por el Forum Valladolid en España, entre 1993 y 1995, son capítulos importantes de su trayectoria, donde demostró su adaptabilidad y su clase internacional. El reconocimiento a su vasta contribución al deporte del baloncesto se consolidó de manera definitiva en 2013, cuando fue galardonado con la inclusión en el prestigioso Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos. Esta distinción, un honor reservado para las verdaderas leyendas del deporte, reafirmó su lugar como uno de los grandes íconos de la historia, un ejemplo de dedicación, talento y pasión que trasciende generaciones y fronteras, inspirando a incontables aficionados y jugadores alrededor del mundo. Su partida deja un vacío irremplazable, pero su memoria y su legado perdurarán para siempre en los anales del baloncesto





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