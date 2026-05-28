Fallece operario tras ser impactado por retroexcavadora en túnel de la línea C‑5 de Cercanías

Un hombre de 39 años perdió la vida en la madrugada del jueves al recibir un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora mientras realizaba labores de mantenimiento en el túnel entre Laguna y Embajadores, en la línea C‑5 de Cercanías de Madrid.

Un trágico accidente laboral se cobró la vida de un operario de 39 años en la madrugada del pasado jueves mientras realizaba tareas de mantenimiento en la línea C‑5 de Cercanías, en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Embajadores.

Según el informe de emergencias de la Comunidad de Madrid, la víctima sufrió un golpe violento en el pecho con la pala de una retroexcavadora que estaba siendo manipulada en el túnel ferroviario. La llamada de socorro llegó al 112 aproximadamente a las 00:55 horas, alertando a los servicios de urgencia sobre la gravedad del incidente y la presencia de un trabajador en parada cardiorrespiratoria.

Al arribar al lugar, los agentes del Summa 112 encontraron al operario inconsciente y con un trauma torácico severo. Inmediatamente se inició una maniobra de reanimación cardiopulmonar que se prolongó durante unos cuarenta minutos, pero pese a los intensos esfuerzos del personal sanitario, la víctima falleció en el sitio, confirmando así el diagnóstico de muerte por lesiones traumáticas en la zona torácica





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