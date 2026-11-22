Muerte trágica de un menor en Castellón. El niño de 20 meses falleció en el Hospital La Fe tras sufrir fractura de cráneo al caer desde un primer piso en Xilxes.

Un niño de 20 meses de edad ha fallecido en Valencia después de sufrir una caída grave desde la ventana de un primer piso en Xilxes, provincia de Castellón. El suceso tuvo lugar el sábado a mediodía, momento en el que el menor sufrió politraumatismos y una fractura de cráneo que requirió una inmediata intervención médica.

Detalles del accidente mortal

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) notificó este sábado la gravedad del incidente que ocurrió en la localidad castellonense. Los servicios de emergencia mobilizaron recursos para atender al pequeño en el lugar del accidente, donde sufrió graves lesiones al precipitarse desde la vivienda.

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Un vehículo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó rápidamente a la escena para atender al niño de forma inmediata. Tras la estabilización inicial, el menor tuvo que ser evacuado con extrema urgencia hacia un centro hospitalario de referencia para recibir tratamiento especializado.

Traslado aéreo y asistencia médica

Dada la gravedad de las fracturas y los traumatismos, se decidió trasladar al pequeño mediante helicóptero. El aparato médico lo llevó hasta la helisuperficie del Hospital La Fe de Valencia, el centro de referencia para casos de alta complejidad en la región.

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Una vez en la helisuperficie, otro vehículo del SAMU realizó el último tramo del recorrido, llevando al paciente desde la azotea hasta las instalaciones internas del hospital. Este tipo de logística es estándar cuando se requiere una atención quirúrgica o de neurocirugía urgente y rápida.

Reacción institucional

El Ayuntamiento de Xilxes ha confirmado el fallecimiento del menor a través de un comunicado oficial. La administración local ha expresado su más profundo pesar por la pérdida del pequeño vecino y ha dirigido sus palabras de condolencia a los seres queridos de la víctima.

Conmemoración y apoyo familiar

El consistorio ha destacado los momentos de profunda tristeza que atraviesa la comunidad tras este hecho. La institución ha querido hacer llegar todo su cariño, apoyo y solidaridad a la familia del niño, así como a todas las personas que lo querían.

Las autoridades locales han transmitido su cercanía y afecto ante una pérdida considerada tan dolorosa e irreparable para el entorno social del niño. El mensaje oficial busca brindar consuelo a los afectados y reconocer el impacto emocional de este evento trágico.

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Símbolos de duelo

Como muestra de duelo y respeto por la vida del menor, el Ayuntamiento de Xilxes ha decidido mantener las banderas a media asta. Esta medida institucional se mantendrá durante el periodo de luto oficial, sirviendo como símbolo de luto y solidaridad con la familia del pequeño fallecido.