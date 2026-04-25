Fallece Ángel Sánchez, leyenda del fútbol canario, a los 49 años

El exfutbolista Ángel Sánchez ha fallecido a los 49 años tras una larga enfermedad, dejando un profundo dolor en el fútbol canario. Desarrolló gran parte de su carrera en la UD Las Palmas y posteriormente se dedicó a la dirección técnica.

El fútbol canario se encuentra sumido en el dolor tras el fallecimiento de Ángel Sánchez , un exfutbolista emblemático que ha partido a los 49 años.

Su deceso, ocurrido este viernes 25 de abril, ha provocado una profunda conmoción en la comunidad deportiva y entre los aficionados que recordarán siempre su entrega y pasión por el deporte rey. Sánchez había estado luchando contra una larga enfermedad y, tras varios días en cuidados paliativos, finalmente sucumbió. Su trayectoria, marcada por el compromiso y la calidad, lo convirtió en una figura muy querida y respetada en el archipiélago canario.

Ángel Sánchez no solo fue un jugador talentoso, sino también un hombre cercano y humilde, cualidades que lo hicieron ganarse el cariño de compañeros, entrenadores y seguidores. Su partida deja un vacío irreparable en el fútbol regional, donde su nombre quedará grabado como símbolo de esfuerzo, dedicación y amor por los colores de su tierra. La mayor parte de la carrera deportiva de Ángel Sánchez transcurrió en la UD Las Palmas, club al que llegó en la temporada 1996-97.

Su debut oficial con la camiseta amarilla tuvo lugar el 15 de junio de 1997 en un partido contra el CD Toledo, correspondiente a la Segunda División. A partir de ese momento, se convirtió en una pieza fundamental del equipo, disputando un total de 197 partidos oficiales. Su posición en el campo era la de centrocampista ofensivo, donde destacaba por su excelente técnica, su visión de juego y su capacidad para llegar al área rival.

Durante su etapa en la UD Las Palmas, Sánchez defendió su escudo en 33 ocasiones, acumulando más de 1.300 minutos de juego. Su compromiso con el club y su rendimiento en el campo lo convirtieron en un ídolo para la afición amarilla.

Además de su paso por la UD Las Palmas, Ángel Sánchez también jugó en otros equipos canarios como la Universidad de Las Palmas y la UD Vecindario, dejando siempre una huella positiva en cada uno de ellos. Su versatilidad y su calidad lo convirtieron en un jugador valioso para todos los equipos en los que militó.

Había superado un cáncer de piel en el pasado, pero lamentablemente, la enfermedad regresó en los últimos meses, complicando su estado de salud y llevándolo finalmente al desenlace fatal. Tras colgar las botas como jugador profesional, Ángel Sánchez no se alejó del mundo del fútbol. Continuó ligado a este deporte como entrenador, dirigiendo a diversos equipos canarios a lo largo de su carrera.

Entre ellos, destacan la UD Vecindario, la Villa de Santa Brígida, la Estrella CF, el CD Mensajero y el San Antonio. Su experiencia y su conocimiento del juego lo convirtieron en un entrenador respetado y valorado en el ámbito regional.

Además, en la temporada 2016/17, se incorporó al filial amarillo, Las Palmas C, en Regional Preferente, como segundo entrenador de Álex Castro. Durante su etapa en Las Palmas C, logró un importante ascenso a Tercera División, consolidando aún más su trayectoria en los banquillos. Su capacidad para motivar a los jugadores y su visión táctica fueron claves para alcanzar este objetivo.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento por parte de clubes, jugadores, entrenadores y aficionados de todo el archipiélago canario. Ángel Sánchez será recordado como un gran futbolista, un excelente entrenador y, sobre todo, una persona íntegra y generosa. Su legado perdurará en el tiempo y su memoria seguirá viva en el corazón de todos aquellos que lo conocieron y admiraron





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