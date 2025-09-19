Fallece Miguel Morales, miembro de Los Brincos, a los 75 años

El mundo de la música española lamenta la pérdida de Miguel Morales, figura clave de Los Brincos. El músico, que falleció a los 75 años, dejó un legado imborrable en el pop español y también incursionó en la composición musical para cine.

Miguel Morales , figura emblemática de Los Brincos , ha fallecido este jueves a la edad de 75 años. La noticia, confirmada por diversas fuentes, revela que el músico llevaba tiempo luchando contra problemas de salud, una batalla que prefirió mantener en la privacidad más absoluta. Sus seres queridos tendrán la oportunidad de darle el último adiós el sábado a las 14:00 horas, en un acto íntimo que se celebrará en el Tanatorio Norte de Madrid.

La partida de Miguel Morales deja un vacío en el panorama musical español, especialmente en la memoria de aquellos que crecieron con la música de Los Brincos y el espíritu vibrante de la época. Su legado perdura en la música que dejó y en el recuerdo de sus compañeros y admiradores.\Hermano de Junior, cuñado de la inolvidable Rocío Dúrcal y tío de las talentosas Carmen y Shaila Dúrcal, Miguel Morales estuvo casado con Fedra Lorente, conocida cariñosamente como 'La Bombi'. Nacido en Manila el 17 de abril de 1950, su trayectoria musical comenzó en los coros del grupo Pekenikes, compartiendo escenario con su hermano Antonio. Su talento y versatilidad lo llevaron a formar parte de la última etapa de Los Brincos, sustituyendo a Vicente Ramírez y participando en la grabación de álbumes icónicos como 'Contrabando' (1968) y 'Mundo, demonio y carne' (1970). Tras su paso por Los Brincos, Morales decidió explorar nuevos horizontes, creando el grupo Barrabás, proyecto producido por Fernando Arbex, líder de Los Brincos. Además, formó parte de la banda de Juan & Junior, donde compartió escenario con José María Moll, Bill Robinson y David Waterstone. Su influencia musical se extendió al mundo del cine, componiendo música para películas de renombre como 'Entre tinieblas' de Pedro Almodóvar, 'Escarabajos asesinos' de Steven-Charles Jaffe, y 'Hay que deshacer la casa' de José Luis J. Sánchez. Desde el año 2000, Miguel Morales revitalizó su conexión con Los Brincos, impulsando personalmente su regreso a los escenarios y deleitando a nuevas generaciones con su música.\El impacto de Miguel Morales en la escena musical española es innegable. Su trabajo con Los Brincos definió una época dorada del pop en español, y su contribución al cine demostró su versatilidad como artista. Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar, con emotivas palabras de despedida de sus compañeros y amigos. Manolo González, su compañero en Los Brincos, expresó su dolor y cariño en una sentida despedida publicada en ABC: «Buen viaje querido hermano... No sé qué camino has elegido pero seguro que estás rodeado de luz, música y paz. Espérame allí donde estés y volveremos a recrear el grupo con los que ya estaban esperándote desde esta mañana. Hasta luego querido amigo». Su legado perdura en la memoria colectiva, recordándonos la importancia de su música y su contribución a la cultura española. La ceremonia de despedida, en el Tanatorio Norte de Madrid, será una oportunidad para honrar su memoria y recordar el impacto que tuvo en la vida de muchos. La música de Los Brincos, y en particular el talento de Miguel Morales, seguirá resonando en el corazón de sus seguidores, manteniendo viva la llama de un artista inolvidable





Miguel Morales Los Brincos Fallecimiento Música Española Pop Español

