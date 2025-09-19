Fallece Miguel Morales, leyenda de Los Brincos

El mundo de la música española lamenta la pérdida de Miguel Morales, miembro de Los Brincos, quien falleció a los 75 años. Un repaso por su trayectoria musical, desde sus inicios en Los Pekenikes hasta su trabajo con Los Brincos, Barrabás y la composición de bandas sonoras.

Miguel Morales , figura destacada en la escena musical española como miembro de Los Brincos , ha fallecido este jueves a los 75 años. Según fuentes de Vanitatis, el músico enfrentó problemas de salud que mantuvo en la esfera privada, resguardando su intimidad. La noticia ha generado conmoción en el ámbito artístico y entre sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de despedirse en un acto íntimo programado para el sábado a las 14:00 horas en el Tanatorio Norte de Madrid.

La partida de Morales representa una pérdida significativa para la historia del pop español, dejando un legado musical que perdurará. \Descendiente de una familia vinculada al mundo del espectáculo, Morales era hermano de Junior, cuñado de la icónica Rocío Dúrcal y tío de Carmen y Shaila Dúrcal. Estaba casado con Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi'. Nacido en Manila el 17 de abril de 1950, su trayectoria musical comenzó como corista en el grupo Pekenikes, junto a su hermano Antonio. Posteriormente, su talento lo llevó a Los Brincos en su última etapa, reemplazando a Vicente Ramírez. En esta formación, participó en la grabación de álbumes emblemáticos como 'Contrabando' (1968) y 'Mundo, demonio y carne' (1970). Después de su paso por Los Brincos, Morales emprendió nuevos proyectos, incluyendo la creación del grupo Barrabás, producido por Fernando Arbex, líder de Los Brincos. Además, formó parte de la banda de Juan & Junior, donde compartió escenario con José María Moll, Bill Robinson y David Waterstone. Su versatilidad musical se extendió al ámbito cinematográfico, componiendo bandas sonoras para películas reconocidas como 'Entre tinieblas' de Pedro Almodóvar, 'Escarabajos asesinos' de Steven-Charles Jaffe y 'Hay que deshacer la casa' de José Luis J. Sánchez. Su compromiso con la música se mantuvo vigente, impulsando el regreso de Los Brincos a partir del año 2000, participando regularmente en sus actuaciones. La noticia del fallecimiento ha provocado numerosas reacciones y homenajes, destacando la importancia de su contribución al panorama musical español. \La influencia de Miguel Morales en la música española es innegable. Su paso por Los Brincos dejó una huella imborrable, marcando una época dorada para el pop en español. Su participación en proyectos posteriores, tanto en grupos como en bandas sonoras, demuestra su constante búsqueda de innovación y su pasión por la creación musical. El legado de Morales reside en su capacidad para fusionar diferentes estilos y géneros, enriqueciendo la diversidad musical española. La noticia de su partida ha generado un profundo sentimiento de tristeza entre sus colegas, amigos y admiradores, quienes lo recordarán por su talento, su carisma y su dedicación a la música. Su legado musical continuará inspirando a nuevas generaciones de artistas y aficionados. La comunidad musical lamenta su pérdida y reconoce su invaluable contribución al arte. El anuncio de su fallecimiento resuena en el corazón de todos aquellos que valoran la riqueza y la historia del pop en español





Miguel Morales Los Brincos Fallecimiento Pop Español Música

