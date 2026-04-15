Fallece Mark Mobius, el 'Indiana Jones' de los mercados emergentes, a los 89 años

El influyente inversor Mark Mobius, conocido por su pionera labor en mercados emergentes, ha fallecido a los 89 años. Su legado incluye la gestión de miles de millones de dólares, la exploración de 112 países y la inspiración de generaciones de inversores globales.

El venerado inversor Mark Mobius , una figura pionera que catapultó los mercados emergentes a la vanguardia de la atención global de los inversores, ha fallecido a la edad de 89 años. La noticia fue compartida por su círculo más cercano a través de su página oficial de LinkedIn.

Reconocido en el ámbito financiero como el 'Indiana Jones de los mercados emergentes', la vasta trayectoria de Mobius es verdaderamente asombrosa. Según su sitio web, a lo largo de más de tres décadas dedicadas a estos dinámicos mercados, exploró 112 países, realizó inversiones en más de 5.000 empresas, publicó 15 libros y, lo que es más impresionante, gestionó fondos por valor de más de 40.000 millones de dólares (aproximadamente 34.000 millones de euros) en mercados emergentes.

Sus últimas reflexiones, publicadas en febrero, abarcaban análisis de coyuntura como 'Venezuela: un mercado que merece ser observado nuevamente', 'Una nota sobre Groenlandia' y la siempre relevante 'El escurridizo consumidor chino'.

Nacido en Hempstead, Nueva York, en 1936, Mobius inició su andadura profesional antes de dar un giro decisivo en 1987, uniéndose a Franklin Templeton por invitación expresa de John Templeton. Allí, se encargó de liderar el prestigioso Templeton Emerging Markets Group. Durante más de treinta años, forjó una reputación y un éxito financiero notables en la gestora estadounidense. En 2018, decidió emprender un nuevo camino, fundando su propia firma, Mobius Investments, junto a antiguos colegas de Templeton.

Su profundo conocimiento de Asia era ampliamente reconocido, y mantuvo una estrecha colaboración con el Banco Mundial. Además de su rigor analítico, Mobius era un apasionado del vibrante carnaval de Brasil, lo que reflejaba una personalidad multifacética.

Jenny Johnson, presidenta y consejera delegada de Franklin Templeton, rindió homenaje a Mobius en una emotiva publicación en LinkedIn, calificando su legado profesional como extraordinario. Johnson destacó que Mark no solo abrió los ojos del mundo a las oportunidades en los mercados emergentes, sino que también inspiró a innumerables generaciones de inversores a adoptar una visión más global, audaz y imaginativa sobre lo que es posible. Según la máxima responsable de la gestora que lo elevó a la cúspide de los mercados emergentes, Mobius transformó la manera en que se invierte y cómo se perciben las oportunidades a escala mundial.

Tras su partida, John Ninia y Eric Nguyen, socios de Mobius Investments, asumirán las responsabilidades de liderazgo en la firma. El comunicado oficial asegura que la empresa continuará operando sin modificaciones en su enfoque de inversión ni en sus operaciones diarias, garantizando la continuidad del legado que Mobius construyó





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