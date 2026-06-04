Fallece Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años

La escritora y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, conocida por su obra 'Persépolis' que narra la revolución islámica en Irán desde la perspectiva de una niña, murió en París a los 56 años. Su legado como cronista de la represión y la experiencia femenina bajo el régimen iraní trasciende fronteras.

Marjane Satrapi , la aclamada escritora y cineasta franco-iraní, falleció en París a los 56 años, dejando un legado inmenso como cronista de las experiencias de las mujeres y la sociedad iraní bajo el régimen islámico.

Nacida en Rasht en 1969 en una familia de izquierda, su infancia y adolescencia coincidieron con la Revolución Iraní y la posterior consolidación de la República Islámica, un período de gran represión política y social que marcaría su obra. Su familia sufrió directamente la violencia de Estado: su tío Anoosh, un destacado comunista, fue ejecutado, y ella misma, desde niña, se preparaba para la posibilidad de convertirse en presa política.

A los 14 años, en plena guerra con Irak, fue enviada a Viena, viviría una adolescencia de aislamiento antes de regresar a Irán en 1989 para estudiar Comunicación Visual. Tras un matrimonio fallido y trasladarse a Francia en 1994, se formó en ilustración y desarrolló una carrera en pintura y literatura infantil.

Fue a principios de los 2000 cuando Satrapi irrumpió en el escenario internacional con su novela gráfica autobiográfica 'Persépolis', un relato en blanco y negro de su infancia bajo la revolución y su exilio. Con un estilo visual sencillo pero poderoso, describió la complejidad de la sociedad iraní, la imposición del hiyab, el adoctrinamiento en las escuelas y el clima de opresión que vivieron millones.

La obra, que capturó la atención global, transformó su mirada personal en una leyenda universal, como señaló el presidente francés Emmanuel Macron, quien la describió como una gran artista que usó su humor, bondad y demonios para crear una escritora deslumbrante en la que los lectores se reconocían. El dibujante Joann Sfar y el autor Riad Sattouf también la homenajearon, destacando cómo abrió un camino para muchos.

Según amigos, su muerte ocurrió aproximadamente un año después del fallecimiento de su esposo, Matteo Ripa, y algunos la describieron como un fallecimiento 'por tristeza'. Su legado perdura como una de las pocas artistas que logró integrar la historia moderna de Irán en el arte global mediante una narrativa íntima y profundamente política





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