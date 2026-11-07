Fallece la socióloga Fátima Mernissi, referente del feminismo árabe en Rabat

La escritora y socióloga Fátima Mernissi murió en Rabat a los 73 años, dejando un legado intelectual sobre los derechos de la mujer en el mundo islámico.

La escritora, socióloga y ensayista Fátima Mernissi ha fallecido en una clínica situada en la capital de Marruecos, Rabat. Este prestigioso intelectual, reconocido mundialmente por sus análisis sobre el rol de la mujer en las sociedades árabes e islámicas, murió tras haber enfrentado una enfermedad durante los últimos tres años. Su actividad científica e intelectual se mantuvo completamente vigente hasta la semana pasada.

Trayectoria intelectual y obras clave

Naaman Guessus, quien ha sido una voz destacada en el análisis de la figura de Mernissi, subrayó la valentía de la autora para abordar temas considerados tabúes en su cultura. Su obra más emblemática, titulada El harén político: el profeta y las mujeres, publicada en 1987, analizó detalladamente toda la tradición transmitida con posterioridad al Profeta Mahoma en relación con la mujer. Este trabajo consolidó su reputación como una de las voces más importantes en los estudios de género en Oriente Medio.

Also read Fallece el cineasta chileno Sebastián Lelio por motivos de salud

La socióloga feminista alcanzó un reconocimiento internacional significativo cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2003. Este importante galardón fue compartido en esa ocasión con la destacada escritora y ensayista estadounidense Susan Sontag, lo que resaltó la importancia de sus contribuciones al pensamiento crítico global. Este premio subrayó su impacto no solo en el ámbito académico, sino también en la literatura contemporánea.

Legado como referente del feminismo islámico

Guessus calificó a la escritora fallecida como un ejemplo a seguir para las generaciones venideras. Además de su labor como escritora y ensayista, organizó varios foros y encuentros académicos sobre los derechos de la mujer en las sociedades islámicas. Estas iniciativas fueron fundamentales para abrir espacios de diálogo y debate en un contexto cultural complejo. Su capacidad para conectar la teología con la sociología moderna la convirtió en una figura imprescindible.

Advertisement

La noticia de su muerte ha sido recibida con profundo pesar por la comunidad académica y activista internacional. Se considera que su pérdida representa un vacío significativo en el análisis de las dinámicas de género dentro del mundo árabe. Sus escritos siguen siendo estudiados como referentes esenciales para entender la evolución de los derechos femeninos en regiones donde el debate sobre la tradición y la modernidad es constante.

Próximos pasos y conmemoraciones

Aunque no se han anunciado fechas específicas para un funeral de estado inmediato, se espera que las instituciones académicas y culturales en Marruecos organicen homenajes póstumos en las próximas semanas. La familia y los colegas de Mernissi han solicitado que se mantenga viva su obra y sus ideas a través de publicaciones y conferencias. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de sociólogos, periodistas y activistas en todo el mundo.