Fallece la icónica actriz francesa Nathalie Baye a los 77 años

La estrella del cine francés Nathalie Baye, célebre por su versatilidad y larga trayectoria, murió a los 77 años. Conocida por sus papeles bajo la dirección de grandes cineastas y por su conexión con Johnny Hallyday, deja un legado artístico inmenso.

La reconocida actriz francesa Nathalie Baye , figura emblemática del cine galo por su notable ductilidad, versatilidad y una prolífica trayectoria bajo la dirección de cineastas de la talla de François Truffaut, Steven Spielberg, Bertrand Blier, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan y Claude Chabrol, falleció el viernes a la edad de 77 años. Su familia emitió un comunicado este sábado desde su residencia en París, informando sobre su deceso.

La causa de su muerte fueron complicaciones derivadas de la enfermedad de cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo que padecía. Baye, galardonada con cuatro premios César del cine francés por sus interpretaciones en Salve quien pueda, la vida de Godard; Une étrange affaire; El membrillo; y El pequeño teniente de Xavier Beauvois, gozaba de una inmensa popularidad en Francia, no solo por su trabajo artístico sino también por su relación en la década de los ochenta con el legendario cantante Johnny Hallyday, fruto de la cual nació su hija, la también actriz Laura Smet. En el año 2023, Baye se sumó a una lista de 55 destacadas personalidades de la cultura francesa para firmar una carta abierta en apoyo a Gérard Depardieu, quien enfrentaba acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual. En su momento, Baye se manifestó en contra de lo que consideró un "linchamiento que genera dinero para los periodistas", afirmando: "él puede maldecir, pero sé que no es en absoluto el hombre que está siendo retratado de una manera tan monstruosa en la ridícula prensa sensacionalista". Su carrera artística se caracterizó por una audacia polifacética, abordando todo tipo de papeles sin temor a etiquetas. Esta libertad interpretativa pudo tener sus raíces en sus inicios, alejados del mundo de la actuación convencional, sino en la danza. Nacida en Mainneville, en la región de Normandía, hija de pintores, se trasladó a los 14 años para estudiar ballet en Mónaco y posteriormente en Nueva York durante tres cursos. A la edad de 18 años, regresó a París, donde se formó en Interpretación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, obteniendo su título en 1972. Su incursión en el teatro fue el trampolín hacia el cine. Fue en un escenario donde François Truffaut la descubrió y la reclutó para interpretar a la script en su aclamada película La noche americana. Este papel le catapultó a la fama inmediata, a pesar de haber debutado previamente en la gran pantalla con Encuentro en Marraquech, de Robert Wise, junto a Peter Fonda. A partir de este éxito, su filmografía se enriqueció con numerosas participaciones bajo la dirección de Claude Sautet (Mado), Marco Ferreri (La última mujer), Maurice Pialat (La boca abierta), y repitió colaboración con Truffaut en El hombre que amaba a las mujeres y La habitación verde. Sus primeros tres premios César llegaron de forma consecutiva entre 1981 y 1983, años en los que también participó en el éxito de taquilla El regreso de Martin Guerre junto a Gérard Depardieu, compartió créditos con Alain Delon y Bertrand Blier en Habitaciones separadas, y dio vida a la madre de su hija con Johnny Hallyday. En esta etapa, Baye optó por una pausa en su carrera cinematográfica, reduciendo su producción a una película anual para dedicarse a la crianza y al teatro. En una entrevista concedida a este diario, confesaría: "Me gusta mi trabajo, pero así como Truffaut decía que era mejor el cine que la vida, yo sigo pensando lo contrario, que prefiero la vida que el cine. Hay muchos sentimientos que se entremezclan cuando sirves a un texto, cuando consigues que la personalidad del actor desaparezca detrás de la personalidad del personaje que se interpreta. La interpretación suprema es eso". Durante la década de los noventa, Baye seleccionó meticulosamente sus proyectos cinematográficos, aunque no siempre obtuvieron el éxito esperado. No obstante, gracias a su dominio del inglés, participó en la producción estadounidense En el filo de la duda, de Roger Spottiswoode, en 1993. La década concluyó con dos proyectos destacados: Venus, salón de belleza, de Tonie Marshall, que fue un éxito tanto en taquilla como en los premios César (aunque Baye no se alzó con el galardón en su categoría), y Una relación privada, de Frédéric Fonteyne, junto a Sergi López, que le valió la Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia. El nuevo milenio también le trajo satisfacciones, incluyendo la taquillera comedia Absolutamente fabulosas, junto a Josiane Balasko; su participación en Atrápame si puedes, de Spielberg, donde interpretó a la madre de Leonardo DiCaprio; y su protagónico en La flor del mal, de Claude Chabrol. Al comentar sobre su experiencia en La flor del mal en el diario EL PAÍS, Baye elogió a Chabrol, comparándolo con Truffaut: "Chabrol es un director, como lo fue Truffaut, que, una vez elegido el reparto, es absolutamente consciente del trabajo de los actores y dirige muy poco. Obliga a pensar, y cuando se percata de que el actor no va en la dirección acertada, con una gentileza exquisita y gran sentido del humor, le vuelve a llevar por el camino adecuado. Es un buen director y posee una sutileza extraordinaria. Yo me he llegado a sorprender de lo que ha sido capaz de obtener de mí como actriz, cosas que yo no sabía que era capaz de hacer. Es sabio". Reflexionando sobre el proceso creativo, añadió: "Es curioso. Con hombres como Chabrol, Truffaut o Spielberg, que aman tanto el cine, es muy bueno trabajar. Contagian la emoción que sienten cuando se colocan detrás de la cámara. Chabrol se muestra eufórico y Spielberg es capaz de ponerse a saltar". Hasta el año 2023, Nathalie Baye se mantuvo activa en la industria cinematográfica, alternando sus proyectos con su labor teatral, demostrando una dedicación inquebrantable a su arte hasta el final de su distinguida carrera





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