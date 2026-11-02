Fallece la compositora Marisa Osorio en el accidente de Urda

Marisa Osorio ha muerto en el accidente de Urda. Compositora, escritora e investigadora destacada, su vida se perdió junto a otras 47 personas.

Marisa Osorio ha fallecido tras el trágico accidente de autobús ocurrido en Urda. La reconocida compositora, escritora e investigadora musical era una de las víctimas mortales identificadas tras la colisión.

Este desastre ha cobrado la vida de cuarenta y siete personas, incluyendo a destacados profesionales culturales como el trabajador portugués del Iryo y otros pasajeros. El incidente ha conmocionado profundamente al ámbito artístico español por la pérdida de figuras tan relevantes.

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Identificación y Perfil Artístico

Tras tres días angustiosos de incertidumbre, las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo de Osorio. Inicialmente, la falta de signos vitales en los primeros momentos dificultó la identificación inmediata, pero con el paso del tiempo se lograron los resultados forenses.

Osorio era una figura polifacética reconocida por su excelencia en múltiples disciplinas. Ejerció como profesora, escritora, divulgadora, investigadora y gestora cultural. Su trayectoria dejó una huella imborrable en la escena musical nacional.

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Siempre se mostró orgullosa de su etapa formativa en el colegio Estilo. Esta institución fue fundada por Josefina Aldecoa y Rosario Correa, figuras clave en la educación musical. Osorio defendió siempre sus convicciones con valentía y vehemencia.

Trayectoria en el Conservatorio

El primer encuentro entre Osorio y su círculo más cercano se produjo en una clase de Música de Cámara. Este curso tuvo lugar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid durante su juventud. Recordaban con claridad su sonora risa y su contundencia al hablar.

Ambas compartieron décadas de vida personal y profesional. Salieron juntas a la palestra de un mundo de la composición lleno de hombres. Era un sector poco acostumbrado a ver compositoras en los programas de conciertos, pero ellas marcaron la diferencia.

Su amistad abarcó enfermedades, muertes de familiares cercanos y la llegada luminosa de sus hijos. El hijo de Osorio tiene la misma edad que la hija pequeña de su amiga. De niños jugaban juntos a la salida de conciertos donde interpretaban obras propias.

Lucha por la Música Femenina

Las amigas se querían, valoraban y respetaban durante décadas. Compartieron la defensa del trabajo de las compositoras históricas. Esas mujeres fueron sistemáticamente silenciadas y ninguneadas por la industria musical tradicional.

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Osorio fue una de las primeras en escribir libros sobre la situación de las mujeres en la música en España. Sus obras quedarán para la historia como testimonios fundamentales. Su legado académico asegura que estas voces no se olviden.

Últimos Encuentros y Legado

La última vez que se vieron fue hace escasas semanas. Quedaron para ir caminando a un concierto y charlaron durante casi dos horas. Hablaron de miles de cosas como hacían a menudo, encontrándose en un punto medio entre sus respectivas casas en Madrid.

Llamaban a esos encuentros "nuestra esquina". Allí se veían y hablaban durante horas en algún lugar cercano, sin ruido y sin prisa. Surgían temas y temas de conversación sin límite, fortaleciendo su vínculo intelectual.

Es una gran pérdida para la música española, pero permanecerá en nuestro recuerdo. Marisa Osorio dejó de existir en el accidente de Urda, pero su voz sigue resonando en la cultura. Su memoria honrará siempre su valía como buena persona y profesional.