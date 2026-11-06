Fallece Julio Díaz, exdiputado autonómico de Huelva a los 52 años

Muere Julio Díaz, exparlamentario andaluz de Ciudadanos y exconcejal del PSOE en La Palma del Condado. Autoridades y compañeros le rinden homenaje.

El político andaluz Julio Díaz ha fallecido este jueves en la provincia de Huelva, a la edad de 52 años. Su muerte ha conmocionado a la vida política regional y local, especialmente en su municipio natal, La Palma del Condado, donde comenzó su carrera electoral.

Trayectoria Política en Huelva y Andalucía

Díaz fue elegido diputado autonómico en 2015, momento en el que irrumpió con fuerza en la legislatura del Parlamento de Andalucía. Durante su mandato, ocupó responsabilidades institucionales de primer nivel, ejerciendo como secretario y vicepresidente de la Mesa de la Cámara. Esta dupla de cargos le otorgó un papel central en la gestión administrativa y legislativa del parlamento andaluz durante ese periodo.

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Antes de su etapa en Ciudadanos, Díaz desarrolló su actividad política en el Partido Socialista Obrero Español. Formó parte del grupo municipal de la oposición en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, donde consolidó su experiencia de gestión local. En 2015 regresó a la primera línea política de la mano de la formación centrista, con la que obtuvo un escaño en el parlamento autonómico.

Homenajes Oficiales y Duelo Municipal

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados del político. En señal de duelo, el Consistorio ha decretado tres días de luto oficial, comunicando la medida a través de sus redes sociales y consultado por Europa Press. El consistorio ha destacado la calidad humana, la cercanía y el talante dialogante de Díaz, definiéndolo como una persona afable.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado sus condolencias en la red social X. Moreno ha asegurado que siente de corazón la muerte de Julio Díaz, calificándolo como un hombre cercano con capacidad de diálogo. El líder del ejecutivo andaluz recordó que Díaz defendía los intereses de Huelva y de los andaluces con respeto y corrección institucional.

Respuesta Institucional del Parlamento

La presidenta de la Cámara, Ana Mestre, del Partido Popular, ha expresado su más sincero pésame a la familia y amigos de Julio Díaz. Mestre lo definió como un hombre de palabra, siempre presto al entendimiento político. El Parlamento andaluz ha emitido un mensaje institucional recordando su trayectoria de servicio público como diputado por Huelva y exvicepresidente tercero de la Cámara.

Reconocimiento de Compañeros Políticos

El secretario primero de la Mesa de la Cámara, José Ramón Carmona, también del Partido Popular, le ha recordado como amigo y compañero de muchas batallas. Carmona mencionó sus años compartidos en la facultad y en el Parlamento, donde Díaz representó a la región con dignidad y orgullo. El legislador subrayó cómo Díaz logró hacerle entender la verdad del campo onubense y sus pasiones por el fútbol y su tierra.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de Vox, también ha tenido palabras de recuerdo. Gavira coincidió con Díaz en la Mesa de la Cámara y publicó en su cuenta de X que las tardes compartidas en los despachos parlamentarios no serán olvidadas jamás. El también legislador afirmó que echarán de menos su presencia en el hemiciclo.

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Duelo en el PSOE y Legado Territorial

El PSOE de Huelva se ha mostrado consternado por la muerte de Julio Díaz. El partido onubense ha señalado que se trata de una persona que dedicó buena parte de su vida al compromiso público. Su trayectoria política, iniciada en La Palma del Condado hasta el Parlamento de Andalucía, ha sido valorada positivamente por sus antiguos compañeros del grupo municipal.

Tras finalizar su etapa parlamentaria, Díaz mantuvo su vinculación con la comarca del Condado. Especialmente a través de su trabajo en defensa de los intereses del sector agrícola y de los regadíos de la zona. Este legado sectorial se suma a su recuerdo como un político comprometido con el desarrollo económico y social de su territorio de origen.