Fallece Josefina Molina, pionera del cine español y primera mujer directora en recibir el Goya de Honor

La directora, guionista y novelista cordobesa Josefina Molina, galardonada con el Goya de Honor en 2012, ha fallecido a los 82 años. Fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección cinematográfica y luchó por la representación femenina en el cine.

Josefina Molina , la pionera del cine español que rompió barreras para las mujeres directoras, falleció a los 82 años. Nacida en Córdoba en 1936, Molina fue una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección cinematográfica, según destacó la Academia de Cine en un comunicado.

Su trayectoria, que abarcó más de cinco décadas, estuvo marcada por un firme compromiso con la representación femenina tanto delante como detrás de las cámaras. En 2012, recibió el Goya de Honor en reconocimiento a su valiosa contribución al séptimo arte, convirtiéndose en la primera mujer directora en obtener este galardón.

Durante la ceremonia, Molina agradeció el premio en nombre de todas las cineastas que lucharon por un espacio en la industria y dedicó el galardón a aquellas que no tuvieron la misma oportunidad. Molina no solo destacó como directora de cine, sino también como guionista, realizadora de televisión y novelista. Se valió de todos los medios a su alcance para contar las historias que narra en sus obras, luchando siempre por ser fiel a su mirada.

Fue asidua en videoclubs y fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Su labor inspiró a generaciones de cineastas, y en 2006 cofundó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que fue Presidenta de Honor junto a figuras como Inés París, Chus Gutiérrez, Itziar Bollain, Helena Taberna e Isabel Coixet.

Esta asociación buscaba facilitar el camino de las futuras mujeres cineastas y visibilizar su trabajo en un sector tradicionalmente dominado por hombres. El legado de Josefina Molina trasciende sus películas, como "Vera, un cuento cruel" (1973) o "Esquilache" (1989), y su serie "Teresa de Jesús" (1984), que marcó un hito en la televisión española. Su obra se caracteriza por una profunda sensibilidad social y una mirada crítica hacia la condición femenina.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido al mundo del cine, y el tanatorio se encuentra instalado en el cementerio de la Almudena de Madrid, donde recibirá el último adiós de colegas y admiradores. Molina deja un vacío inmenso en la cultura española, pero su ejemplo perdurará como faro para las nuevas generaciones de cineastas





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