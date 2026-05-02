Fallece José María Cruz Novillo, el diseñador que creó la imagen de la España democrática

El creador de logotipos de Renfe, PSOE, Correos y la imagen de la Comunidad de Madrid, entre otros, ha muerto a los 89 años. Su trabajo marcó una época y definió la identidad visual de la transición española.

La España democrática ha perdido a uno de sus más prolíficos y emblemáticos creadores de imagen: José María Cruz Novillo , fallecido a los 89 años.

Este manchego, nacido en Cuenca en 1936, fue el artífice de gran parte de la identidad visual que acompañó la transición y consolidación de la democracia en España. Su trabajo, aunque a menudo anónimo para el público general, está omnipresente en la vida cotidiana de los españoles, desde los logotipos de instituciones clave como Renfe, el PSOE, la Cope y Correos, hasta las antiguas marcas de Endesa, Antena 3 y Repsol.

La Comunidad de Madrid también le debe su imagen corporativa y su bandera a este talentoso diseñador. Cruz Novillo, a pesar de su modestia y su autodefensa como simple 'dibujante de publicidad', fue mucho más que eso. Como bien lo documentaron Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya en su documental 'El hombre que diseñó España', su legado es innegable y sus creaciones se han grabado a fuego en la memoria colectiva.

Su influencia se extiende más allá de los logotipos y las marcas, abarcando el diseño de uniformes y la estética del cine español. Fue el responsable de modernizar la imagen de la Policía Nacional, sustituyendo el anterior color parduzco por el actual azul oscuro, un cambio que, aunque controvertido en su momento, se convirtió en un símbolo de la nueva era.

Los billetes de peseta que circularon a partir de 1979 también llevan su firma, al igual que los carteles de películas icónicas como 'La escopeta nacional', 'Mamá cumple cien años', 'El espíritu de la Colmena' y 'Los lunes al sol'. La trayectoria de Cruz Novillo estuvo marcada por la versatilidad y la creatividad. No se limitó al diseño gráfico, sino que también incursionó en la pintura, la escultura y la docencia.

Fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que demuestra su reconocimiento en el ámbito artístico. A pesar de los numerosos premios y distinciones que recibió a lo largo de su carrera – incluyendo el Premio Nacional de Diseño, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el título de Cartero Honorario de Correos y el Laus de Honor–, Cruz Novillo siempre se mantuvo humilde y centrado en su trabajo.

Continuó activo hasta el final de sus días, colaborando estrechamente con su hijo Pepe Cruz en el estudio de diseño Cruz más Cruz en Madrid. De hecho, según relató recientemente en XL Semanal, estaban preparando una gran exposición retrospectiva de sus obras. Su visión del diseño iba más allá de la funcionalidad y la legibilidad. Él se consideraba un artista, un creador de emociones y sensaciones.

En una entrevista con ABC, confesó que le gustaría ser recordado como tal: 'No creo haber creado nunca cosas funcionales o para que sean bien leídas. Ni siquiera mis diseños perseguían dar soluciones a problemas de función. Siempre me he movido más en lo poético, en lo emocional, y por eso considero que lo mío se articula mejor en lo artístico que en el diseño'. Esta declaración revela la profunda sensibilidad y la pasión que impulsaron su trabajo.

La pérdida de José María Cruz Novillo representa una importante pérdida para el mundo del diseño y la cultura española. Su legado perdurará a través de sus creaciones, que seguirán formando parte del paisaje visual de nuestro país. Su capacidad para capturar la esencia de una época y plasmarla en imágenes memorables lo convierte en un referente indiscutible. Más allá de los logotipos y las marcas, Cruz Novillo dejó una huella imborrable en la identidad de España.

Su trabajo no solo contribuyó a modernizar la imagen del país, sino que también ayudó a construir un nuevo imaginario colectivo. La exposición que estaba preparando con su hijo Pepe Cruz, ahora convertida en un homenaje póstumo, será una oportunidad para redescubrir la riqueza y la diversidad de su obra. Es fundamental reconocer y valorar la contribución de este gran artista, que dedicó su vida a crear belleza y a dar forma a la España contemporánea.

Su fallecimiento deja un vacío difícil de llenar, pero su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de diseñadores y artistas. La memoria de José María Cruz Novillo, el hombre que diseñó España, permanecerá viva en cada logotipo, en cada cartel de cine, en cada billete de peseta y en cada uniforme de la Policía Nacional que lleve su firma





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