Fallece Jesús de Miguel tras parada cardiorrespiratoria en partido contra FC Andorra

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, murió a los 30 años tras una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro ante el FC Andorra. Clubes y figuras expresan condolencias.

El delantero Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife, ha fallecido este martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 horas. La muerte se produce tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido disputado el lunes frente al FC Andorra en el estadio helvético.

Detalles médicos y evolución trágica

Jesús de Miguel permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria desde que sufrió el incidente deportivo. Las complicaciones médicas empeoraron durante la madrugada hasta provocar el desenlace fatal. El club tinerfeño confirmó oficialmente el fallecimiento con un comunicado lleno de dolor, indicando que no existen palabras capaces de mitigar la tristeza sentida por la comunidad deportiva.

Also read Suspendido el Tenerife-Andorra tras la fuerte entrada de Owono a Jesús de Miguel

Reacciones oficiales de clubes rivales

El FC Barcelona lamentó profundamente la noticia a través de sus canales oficiales, destacando la pérdida del joven futbolista canario. Por su parte, el Real Madrid C. F., junto a su presidente y Junta Directiva, emitió un comunicado formal expresando su más sentido pésame. El equipo blanco dirigió sus condolencias directamente a la familia, compañeros y todos los seres queridos de Jesús de Miguel Alameda.

Mensaje del FC Andorra

El FC Andorra, rival directo en el incidente, mostró su devastación a través de redes sociales. El club subrayó que el corazón está roto y agradeció el apoyo recibido. El exfutbolista y actual presidente del FC Andorra también manifestó sus condolencias personales ante la muerte del delantero, quien tenía 30 años de edad.

Advertisement

Solidaridad del periodismo deportivo

Varios periodistas deportivos de referencia nacional han utilizado sus plataformas para mostrar respeto y duelo. Estas figuras públicas no dudaron en enviar sus mensajes de apoyo a la familia del futbolista fallecido. La reacción inmediata del sector mediático refleja la gravedad del suceso y el impacto emocional generado entre profesionales del deporte español.

Solicitud de privacidad familiar

La familia de Jesús de Miguel ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas desde diferentes instituciones y aficionados. Asimismo, solicitaron de corazón el máximo respeto a su privacidad en estos momentos difíciles. El CD Tenerife se mantiene junto a la desolada familia y a todo el tinerfeñismo que llora este cruel desenlace deportivo y humano.