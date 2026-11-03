Fallece Jesús De Miguel tras lesión en el partido contra el FC Andorra

El delantero del CD Tenerife Jesús De Miguel ha muerto a los 30 años por las secuelas de una entrada en el encuentro con el FC Andorra.

El mundo del fútbol ha sido sacudido por la trágica noticia del fallecimiento de Jesús De Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien ha fallecido a la edad de 30 años. La muerte ha ocurrido este martes, 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el último minuto del partido disputado frente al FC Andorra.

El club canario ha emitido un comunicado oficial donde se expresa el dolor profundo de la directiva y los aficionados por este cruel desenlace. Se ha confirmado que el jugador no ha podido superar los daños físicos provocados por la fuerte entrada del portero del equipo andorrano, un incidente que ha desatado una ola de luto en la comunidad deportiva y entre sus seres queridos.

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Trayectoria profesional y formación

Jesús De Miguel inició su formación en las categorías inferiores del CD Leganés, pasando por el Juvenil A y el Leganés B antes de trasladarse al CDE Lugo Fuenlabrada. Tras un breve periodo en el Internacional de Madrid de Tercera División, dio el salto al primer equipo del CF Fuenlabrada en la temporada 2017/18 con 21 años, disputando 35 partidos y marcando 9 goles.

Su progresión continuó con cesiones al Unión Adarve y un destacado periodo en el CDA Navalcarnero, donde firmó 11 goles en 27 partidos e incluso anotó en la final de promoción de ascenso contra el Alcorcón B. En la temporada 2020/21, jugó 17 partidos en Segunda B, registrando dos goles y una asistencia que despertaron el interés del Unionistas CF.

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Consolidación en categorías superiores

En el conjunto salmantino, De Miguel se asentó como titular desde el 26 de enero de 2022, fecha de una victoria por 2-0 ante el Internacional de Madrid donde intervino con gol y asistencia. Cerró su primer año completo en la categoría con 38 partidos, 12 goles y 4 asistencias, consolidándose como una pieza clave del equipo.

Su paso posterior por el CD Castellón le permitió vivir dos promociones de ascenso importantes. En la temporada 23/24, con 28 años, marcó 16 goles y 5 asistencias en liga, ayudando al equipo a proclamarse campeón del Grupo 2 de Primera Federación y conseguir el ascenso directo a Segunda División.

Éxito en CD Tenerife y impacto histórico

De Miguel completó 34 partidos en su debut en LaLiga Hypermotion con 3 goles y 3 asistencias, antes de ser fichado por el CD Tenerife para devolver a la entidad a la categoría de plata tras el descenso de la temporada 24/25.

En su llegada al Tenerife, fue crucial para el inicio histórico en la Primera RFEF, registrando 7 goles y 3 asistencias en sus primeros seis encuentros. Formó una dupla letal con Enric Gallego y cerró su primera temporada con 11 goles, contribuyendo decisivamente al retorno del club a Segunda División.