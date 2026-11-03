Fallece Jesús de Miguel tras choque en Tenerife-Andorra

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, ha fallecido a los 30 años tras un grave accidente durante el partido ante el Andorra. La RFEF y la UEFA suspenden encuentros y guardan silencio.

La comunidad deportiva española sufre un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife. El futbolista de treinta años perdió la vida este martes, tres de noviembre de dos mil veintiséis, a las ocho de la mañana, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Su muerte fue consecuencia directa de un brutal choque sufrido durante el encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López contra el Andorra.

Detalles del impacto fatal en el estadio

La tragedia se desencadenó cuando Jesús de Miguel colisionó violentamente con el portero del Andorra, Jesús Owono. El jugador local recibió un fuerte impacto en el pecho que requirió una evacuación urgente al centro hospitalario canario. Las autoridades sanitarias no pudieron evitar el desenlace fatal debido a la gravedad de las lesiones internas provocadas por el accidente deportivo.

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Suspensión oficial y acta arbitral del partido

El colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández registró en el acta oficial la interrupción del duelo deportivo. El árbitro detuvo el juego en el minuto noventa y seis para atender al dorsal nueve del equipo local. Tras constatar la ausencia de mejoría en el estado de salud del futbolista y consultar con los capitanes y delegados de ambos clubes, se acordó la suspensión inmediata del encuentro por mutuo consentimiento.

Consecuencias legales para el portero implicado

Jesús Owono fue expulsado directamente con tarjeta roja por su acción sobre el delantero tinerfeño. La Fiscalía de Las Palmas investiga si la conducta constituye homicidio imprudente bajo el Código Penal español. Esta figura delictiva contempla penas de prisión entre uno y cuatro años, además de una inhabilitación profesional de tres a seis años para quienes causen la muerte por imprudencia grave o profesional.

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Reacciones institucionales de la RFEF y la UEFA

La Real Federación Española de Fútbol decretó la cancelación de todos los partidos de la Copa del Rey Mapfre y de la Copa de la Reina Iberdrola previstos para este miércoles tres de noviembre. Asimismo, se suspendió la presentación oficial de la Selección sub-21 frente a Japón en Almendralejo. La federación expresó su solidaridad con la familia del futbolista y con todo el conjunto tinerfeño.

Momentos de silencio en toda Europa

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol confirmó que se observará un minuto de silencio en todos los estadios europeos esta semana. Este gesto de respeto busca honrar la memoria de Jesús de Miguel Alameda, quien había logrado ascender dos veces a la Liga Hypermotion jugando para el Castellón y el propio CD Tenerife. La comunidad futbolística internacional mantiene su apoyo a los seres queridos de la víctima.