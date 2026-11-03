Fallece Jesús de Miguel, portero del CD Tenerife, tras grave lesión en partido de Segunda División

Jesús de Miguel Alameda, guardameta del CD Tenerife, ha fallecido a los 30 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un partido de Segunda División. El club comunica su trágico deceso y recibe condolencias de la entidad española.

El CD Tenerife ha confirmado el fallecimiento de su guardameta Jesús de Miguel Alameda, ocurrido el martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 horas, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria la madrugada anterior. El trágico desenlace se produce a los 30 años de edad, tras una grave lesión en la cabeza recibida durante el encuentro de la duodécima jornada de la Segunda División española.

Detalles del accidente en el partido de Segunda

El suceso fatal tuvo lugar el lunes 2 de noviembre, cuando el conjunto canario ya había desperdiciado una ventaja de dos goles. Los visitantes del Revilla de Camargo igualaron el marcador en 2-2 con dos tantos en los minutos 80 y 87, provocando una tensa situación final. El guardameta saltó con la rodilla por delante, chocando violentamente con el delantero Baltazar, lo que hizo que cayera inconsciente sobre el césped.

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La gravedad de la acción llevó a los futbolistas de ambos equipos a solicitar inmediatamente la entrada de los servicios médicos. El árbitro expulsó con tarjeta roja a Owono, el jugador que provocó el choque. Tras sufrir la parada cardiorrespiratoria, De Miguel recibió maniobras de reanimación básicas en el campo antes de ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Historial de lesiones graves en el fútbol español

Este evento doloroso recuerda otros episodios trágicos que han marcado la historia del fútbol, especialmente aquellos provocados por choques durante los partidos. Un caso histórico es el del guardameta del CD Málaga, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza al chocar con Baltazar, delantero del Celta de Vigo, el 21 de diciembre de 1986. Aunque inicialmente se recuperó, sufrió posteriormente una hemorragia cerebral que lo dejó en coma.

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Estos incidentes destacan la vulnerabilidad de los porteros frente a colisiones de alta intensidad. El club canario ha trasladado sus condolencias a la familia y ha pedido respeto a su intimidad en estos difíciles momentos. La muerte de Jesús de Miguel Alameda se suma a la lista de tragédias deportivas que han conmocionado al deporte español en décadas recientes.

Trayectoria profesional y reconocimientos previos

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel inició su trayectoria en las categorías inferiores del Leganés. Su carrera incluyó pasos por equipos como el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero. En enero de 2023 fichó por el CD Castellón, club con el que consiguió el ascenso a Segunda División.

Durante su estancia en Castellón, se convirtió en máximo goleador de su grupo de Primera RFEF, con 16 tantos en la campaña 2023-2024. Esta estadística destacada demuestra su versatilidad y capacidad ofensiva, algo inusual para un portero, lo que hace aún más lamentable su pérdida prematura. El club valenciano y sus aficionados reconocen su contribución clave al éxito del equipo.

Condolencias de la élite del fútbol español

El Sevilla FC envía el pésame expresando un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y a todos los aficionados del Tenerife. Desde el Atlético de Madrid, se unen al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, enviando su más sentido pésame a todos los miembros y aficionados del club canario.

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El FC Barcelona lamenta profundamente la trágica noticia a través de un comunicado oficial. El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva también han expresado sus condolencias y su cariño a las familias, compañeros y seres queridos del jugador. El presidente del FC Andorra mostró sus condolencias, describiéndose devastado y roto de corazón por la noticia.

El club del Tenerife comunicó a través de sus redes sociales que no hay palabras de consuelo que mitiguem este sentimiento. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, solicitando máximo respeto a su privacidad. El encuentro de Segunda División se suspendió definitivamente en el minuto 108, en medio de una enorme conmoción entre jugadores y aficionados presentes en el estadio.