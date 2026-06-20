Fallece James Burrows, director legendario de sitcoms icónicas como 'Cheers' y 'Friends'

El destacado director de televisión James Burrows, responsable de más de mil episodios de comedias de situación clásicas, ha muerto a los 85 años. Su familia confirmó el fallecimiento pacífico rodeado de seres queridos. Burrows, cocreador de 'Cheers' y director de series como 'Friends', 'Will & Grace' y 'The Big Bang Theory', cambió la televisión con su enfoque en la humanidad y la conexión. Su legado incluye una carrera que priorizó la química entre actores y la verdad en la comedia.

El legendario director de televisión James Burrows, figura clave en la creación de algunas de las comedias de situación más icónicas de la historia, ha fallecido a los 85 años.

Su muerte fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado por la revista People, en el que se detalló que 'falleció pacíficamente hoy, rodeado de su familia'. Tanto el lugar como la causa específica de su deceso no han sido divulgados al momento. Burrows construyó una carrera extraordinaria detrás de las cámaras, convirtiéndose en un maestro indiscutible del género sitcom.

Aunque su rostro era desconocido para la gran mayoría de los espectadores, salvo por una breve aparición en los créditos iniciales de sus series, su legado es parte de la memoria cultural colectiva, habiendo dirigido más de mil episodios de comedias televisivas que definieron épocas. Su trayectoria comenzó relativamente tarde, a los 35 años en 1974, con episodios de 'The Mary Tyler Moore Show', 'The Bob Newhart Show' y 'Laverne & Shirley'.

Su665656impacto se consolidó como cocreador y director principal de 'Cheers', a cargo de 243 de sus 273 episodios, y como director de todos los episodios de 'Will & Grace', entre otros numerosos éxitos como 'Friends', 'Frasier', 'Two and a Half Men' y 'The Big Bang Theory'. En sus memorias, 'Directed by James Burrows' (2022), reflexionaba sobre su filosofía: 'Cuando dirijo un programa de televisión, intento llegar a ese punto ideal en el que el mejor guion se une a la mejor interpretación y a la mejor química entre los intérpretes.

Dar con ese momento exacto, en el que estos factores se convergen, da como resultado la risa más dulce y más duradera'. La familia, en su comunicado, subrayó la esencia de su trabajo: 'Burrows entendía que la gran comedia nunca se trataba simplemente de risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre'.

Más allá de sus logros profesionales, resaltaron su cualidad humana: 'Pero más allá de sus logros notables, Burrows será recordado por algo aún mayor: su amabilidad, generosidad y fe inquebrantable en las personas que lo rodeaban. Poseía una capacidad excepcional para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar a cada persona que conocía por su nombre, hacía que colegas de todos los niveles se sintieran vistos, valorados y apreciados'.

Nacido en Los Ángeles el 30 de diciembre de 1940, James Edward Burrows se trasladó a Nueva York a los cinco años. Su formación artística temprana incluyó cinco años como miembro del coro infantil de la Ópera Metropolitana, hasta que el cambio de voz lo llevó a graduarse en la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia.

Provenía de una familia con profunda tradición en el espectáculo: su padre era Abe Burrows, exitoso guionista y director de Broadway responsable de producciones como 'Guys and Dolls' y 'Can-Can', y también mentor de figuras como Larry Gelbart, creador de 'M*A*S*H'. El joven Burrows creció inmerso en ese mundo, pasando horas en teatros y estudios observando el trabajo de su padre, participando en cenas en restaurantes neoyorquinos famosos y conociendo a celebridades en las fiestas de Nochevieja que su padre organizaba.

Tras licenciarse en Oberlin College, amplió sus estudios en el programa de posgrado de la Escuela de Drama de Yale, donde coincidió con compañeros como el actor Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director John Badham. Fue en Yale donde descubrió su pasión por la dirección al tener que cursar clases de la materia. Su primera incursión en el mundo de las sitcoms fue como entrenador de diálogos para Burl Ives en 'O.K. Crackerby!

' (1965), serie dirigida por su padre. Luego sirvió como asistente en 'The Patty Duke Show'. Posteriormente, trabajó en Nueva York para productores de Broadway como Lee Guber y Shelly Gross, y conoció a la actriz Mary Tyler Moore durante la producción de 'Holly Golightly', adaptación de 'Breakfast at Tiffany's' dirigida por su padre. También se desempeñó como regidor en giras teatrales,互





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