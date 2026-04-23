Fallece Ignasi Camós, director del ICAA, a los 56 años

Ignasi Camós, director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha muerto a los 56 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su labor al frente del ICAA se caracterizó por su actitud conciliadora y su compromiso con el desarrollo del cine español.

La comunidad cinematográfica española se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ignasi Camós , director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales ( ICAA ), a la edad de 56 años.

El Ministerio de Cultura confirmó la triste noticia, revelando que Camós llevaba meses de baja debido a una batalla contra el cáncer. Su partida deja un vacío significativo en un sector que valoraba su dedicación, su capacidad de diálogo y su firme compromiso con el desarrollo y la promoción del cine español. Camós asumió la dirección del ICAA en junio de 2023, sucediendo a Beatriz Navas, una figura muy respetada en la industria.

La tarea que le esperaba era compleja, dado el alto nivel de aprecio que el sector profesaba por su predecesora, especialmente entre los productores y cineastas independientes, a quienes Navas había defendido con tenacidad. Sin embargo, Ignasi Camós rápidamente se ganó el reconocimiento y la confianza de la comunidad cinematográfica gracias a su actitud conciliadora y su accesibilidad.

Se destacaba su disposición a escuchar atentamente las preocupaciones del sector y su constante atención, incluso respondiendo personalmente a las llamadas para comprender las necesidades de quienes representaba. Durante sus tres años al frente del ICAA, Camós se enfrentó a desafíos importantes, siendo el más destacado la aprobación de una nueva Ley del Cine, una demanda largamente esperada por la industria.

A pesar de presentar el proyecto en dos ocasiones ante el Consejo de Ministros, la ley aún no ha sido aprobada, y su aprobación se convirtió en el principal objetivo de Camós. Trabajó incansablemente para desbloquear las negociaciones con los diferentes partidos políticos, buscando un consenso que permitiera la modernización y el fortalecimiento del sector cinematográfico.

Más allá de la legislación, Camós fue testigo y promotor de la consolidación de las políticas públicas implementadas en años anteriores, políticas que han contribuido a un momento excepcional para el cine español. Este éxito se ha manifestado, entre otras cosas, con la presencia de tres películas españolas en la Sección Oficial del Festival de Cannes, un logro que refleja la calidad y el reconocimiento internacional de la producción cinematográfica nacional.

Camós siempre defendió la importancia de las ayudas públicas como un elemento fundamental para la promoción de la marca España en el ámbito internacional, reconociendo el papel del cine como un embajador cultural del país. Su visión estratégica y su compromiso con el apoyo a la creación cinematográfica fueron cruciales para mantener este impulso positivo. Antes de su nombramiento en el ICAA, Camós desempeñó un papel relevante en la administración pública.

Desde 2021 hasta 2023, fue asesor parlamentario en el Gabinete del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, donde coordinó los grupos de trabajo para el desarrollo del Estatuto del Artista, una iniciativa destinada a mejorar las condiciones laborales y los derechos de los profesionales del sector cultural. Su trayectoria profesional se remonta a la Generalitat de Cataluña, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad, y a su etapa como consejero de Empleo y de Seguridad Social en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas (enero 2011-junio 2012).

También colaboró como asesor en los gabinetes de la ministra de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración, Magdalena Valerio, y de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Camós era considerado un hombre de confianza del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y encontró en el ICAA un espacio ideal para desarrollar su habilidad para conectar con las personas y fomentar el diálogo en un contexto marcado por la disponibilidad de fondos europeos, que permitieron aumentar significativamente la partida presupuestaria destinada al Instituto del Cine y a las ayudas a la producción.

Su legado perdurará como un ejemplo de dedicación, profesionalismo y compromiso con el cine español





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ignasi Camós ICAA Cine Español Fallecimiento Cultura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tigres, que aún lucha en la Concacaf, podría quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entró en su etapa más emocionante y todas las miradas apuntan a la lucha que se libra desde el puesto 10 para arriba.

Read more »

Catarroja lucha por ejecutar 220 millones de euros para la reconstrucción tras la DANALa alcaldesa de Catarroja denuncia las dificultades burocráticas para gastar los fondos destinados a la recuperación de los daños causados por la DANA de octubre de 2024, a pesar del gran esfuerzo inversor del Gobierno central. La falta de planificación y la rigidez de los trámites administrativos impiden iniciar las obras necesarias para evitar nuevos desastres.

Read more »

Fallece Luis Puenzo, director ganador del Oscar por La historia oficialEl cineasta argentino Luis Puenzo, reconocido por su película La historia oficial, galardonada con el Oscar a la mejor película extranjera en 1986, ha muerto a los 80 años en Buenos Aires. Su trabajo abordó temas como los derechos humanos y la historia argentina.

Read more »

Fallece la periodista Amal Khalil en un ataque israelí en el sur del LíbanoLa periodista libanesa Amal Khalil, del diario Al Akhbar, ha muerto durante una ofensiva israelí en la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano. Otra periodista resultó herida en el mismo ataque. El incidente ha generado condena internacional y un llamado a proteger a los periodistas en zonas de conflicto.

Read more »

Burgos: Fallece un Tercer Paciente por Sobredosis de Medicación en el Hospital UniversitarioTragedia en Burgos: Un tercer paciente oncológico muere tras recibir una dosis seis veces superior a la recomendada de su medicación. La Justicia investiga el caso como homicidio imprudente. La Junta de Castilla y León lamenta el error y se compromete a indemnizar a las familias.

Read more »

Fallece un paciente por error en la dosis de quimioterapia en el Hospital de BurgosUn paciente oncológico ha muerto tras recibir una dosis de quimioterapia seis veces superior a la prescrita en el Hospital de Burgos. Cinco pacientes fueron afectados por el error. La familia de la víctima exige respuestas y una investigación exhaustiva.

Read more »