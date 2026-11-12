Fallece Helena Bianco, exvocalista de Los Mismos, a los 42 años por cáncer

Muere Helena Bianco, artista y exvocalista de Los Mismos, tras un duro combate contra el cáncer. Su hermano y compañía Il Divo reaccionan ante el fallecimiento a los 42 años.

La artista Helena Bianco ha fallecido a los 42 años tras un prolongado y difícil proceso contra el cáncer. La noticia ha conmocionado profundamente al sector cultural y al entorno personal de la cantante. Su hermano, Vázquez, fue la encargada de trasladar la triste noticia a sus seguidores y compañeros de profesión a primera hora de la mañana. Se trata del miembro familiar más cercano a Helena durante todo el proceso hospitalario que ha marcado sus últimos meses de vida.

La lucha contra el cáncer revelada en noviembre

La rapidez con que se ha producido el fatal desenlace ha dejado al sector cultural y al público en estado de shock. Fue el pasado 4 de noviembre cuando la propia Helena Bianco rompió su discreción habitual mediante un anuncio público. En aquella ocasión, la artista revelaba que la enfermedad la obligaba a suspender de manera inmediata su agenda de conciertos y compromisos sobre los escenarios. El objetivo de aquella decisión era centrarse exclusivamente en un tratamiento de quimioterapia intensivo para combatir la dolencia.

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Declaraciones emocionales desde Atresmedia

Tal como avanzó Vázquez en aquella intervención mediática, lamentablemente, el cáncer de la exvocalista del grupo Los Mismos estaba avanzando de forma severa. No obstante, Vázquez destacó la fortaleza de Helena en aquella declaración. La artista estaba sacando fuerzas de donde no quedan, demostrando ser pura energía y puro amor a la vida. Nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás, afirmó el hermano de la artista durante su exposición en Atresmedia, visiblemente emocionado ante la cámara.

Últimas palabras antes del fallecimiento

Apenas 48 horas antes de su muerte, el martes 10 de noviembre, Helena Bianco sacó fuerzas de flaqueza para emitir un mensaje personal. En sus palabras, agradecía a todos sus amigos, compañeros de profesión, artistas, medios de comunicación y a todas las personas que se tomaron un momento para escribirle y preguntar por ella. Helena declaró que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto le llegaban profundamente.

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Impacto familiar y legado de Carlos Marín

El deterioro físico de Helena Bianco se aceleró de forma irreversible durante el inicio de esta semana. Su hermano Vázquez utilizó sus redes sociales para publicar un desgarrador mensaje de despedida junto a un emotivo fotomontaje en el que aparece abrazando a la cantante. Escribió: vida mía, Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti. Este doloroso suceso ocurre en un contexto donde también ha habido un cambio significativo en la única empresa activa de Carlos Marín de Il Divo, cinco años después de su fallecimiento.

La fortaleza final de una artista

Helena Bianco remarcó en su último escrito que, a pesar de que era un cáncer durísimo y terrible, ella no quería que nadie se preocupara tanto por su estado. Ella nos da ánimos y nos consuela, siempre pensando en los demás a pesar de sus propias dificultades. Vázquez concluyó la declaración de su hermana resaltando que Helena nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás. La artista ha dejado un legado de resiliencia y afecto ante el público que tanto la admiró.