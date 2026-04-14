Fallece Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

El mundo de la música lamenta la pérdida de Felipe Staiti, guitarrista y cofundador de la icónica banda de rock argentina Enanitos Verdes. Staiti, de 64 años, falleció tras permanecer hospitalizado en Mendoza, Argentina. Su legado musical y su impacto en el rock en español son recordados con cariño.

La comunidad musical latinoamericana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Felipe Staiti , reconocido guitarrista y figura clave en la formación de la legendaria banda de rock argentina Enanitos Verdes . El deceso ocurrió a los 64 años, luego de que Staiti fuera internado en un hospital de la provincia de Mendoza , Argentina, según informó su mánager, William Ramírez. La noticia ha generado una profunda tristeza entre fanáticos y colegas, quienes recuerdan a Staiti como un músico talentoso y una persona querida. Ramírez, a través de su cuenta de Instagram, expresó su pesar con un emotivo mensaje: Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti , histórico guitarrista de Enanitos Verdes , gran persona y amigo. Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español . Estas palabras reflejan el impacto significativo que Staiti tuvo en la escena musical y en la vida de quienes lo conocieron.

Enanitos Verdes, fundada en 1979, se convirtió en un nombre emblemático del rock latinoamericano, conquistando audiencias con su estilo único y letras memorables. La banda, originaria de Mendoza, logró un éxito sin precedentes, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro álbumes en vivo a lo largo de su carrera. Su discografía incluye himnos que han trascendido generaciones, como Lamento Boliviano y La muralla verde, canciones que continúan siendo escuchadas y celebradas en la actualidad. La influencia de Enanitos Verdes se extendió por toda Latinoamérica y más allá, abriendo camino para otras bandas de rock en español y dejando una marca indeleble en la historia de la música. La partida de Staiti representa una pérdida significativa para el legado de la banda y para el mundo del rock en general. Con su guitarra, Staiti contribuyó de manera fundamental al sonido distintivo de Enanitos Verdes, creando riffs inolvidables y melodías que resonaron en el corazón de millones de personas.

Con la muerte de Felipe Staiti, la composición original de Enanitos Verdes sufre una transformación más. Tras el fallecimiento del vocalista y bajista Marciano Cantero en 2022, ahora solo Daniel Piccolo, baterista, permanece como miembro original de la banda, aunque se retiró en 2009. La noticia de la partida de Staiti ha revivido el recuerdo de los éxitos de la banda y de su impacto en la música. Artistas, colegas y fanáticos han expresado sus condolencias y han compartido recuerdos y homenajes en redes sociales, celebrando la vida y el legado del guitarrista. El trabajo de Staiti y de Enanitos Verdes seguirá vivo a través de su música, inspirando a nuevas generaciones de músicos y amantes del rock. La contribución de Felipe Staiti a la cultura musical latinoamericana es innegable, y su ausencia será profundamente sentida. Su talento y pasión por la música, unidos a su personalidad amable y cercana, lo convirtieron en una figura querida y respetada en el ámbito artístico. Su legado perdurará, resonando en cada acorde y en cada canción que Enanitos Verdes regaló al mundo.





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