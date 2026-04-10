Fallece el menor apuñalado en Villanueva de la Cañada: El Ayuntamiento decreta luto

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirma el fallecimiento del menor apuñalado en el centro cultural La Despernada. La Guardia Civil detiene al presunto autor. El consistorio decreta luto y suspende actos municipales.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en Madrid, ha confirmado el fallecimiento del menor de edad que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada. A través de un comunicado oficial, el consistorio ha expresado su más profundo pésame a la familia del menor, compartiendo su cercanía y compromiso en estos difíciles momentos de dolor.

La noticia ha conmocionado a toda la comunidad, generando una profunda tristeza y consternación entre los vecinos y vecinas de la localidad. El Ayuntamiento ha actuado con diligencia, mostrando su total apoyo a los afectados y tomando medidas inmediatas para atender la situación. Se ha convocado un minuto de silencio en la Plaza de España a las 12:00 horas de este viernes, un gesto de homenaje y recuerdo a la víctima, así como de solidaridad con la familia. Además, se han suspendido todos los actos programados en la agenda municipal, mostrando el respeto y la sensibilidad ante esta trágica pérdida. La Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto autor del apuñalamiento, quien se encuentra a disposición de las autoridades competentes. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Se espera que las pesquisas arrojen luz sobre las causas y permitan llevar ante la justicia al responsable. El suceso tuvo lugar alrededor de las 19:45 horas del jueves, cuando el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió la alerta. Los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) acudieron rápidamente al centro cultural, encontrando al menor en parada cardiorrespiratoria debido a las graves heridas sufridas en el tórax, el cuello y la espalda. Los sanitarios, tras una ardua labor, lograron revertir la parada y estabilizar al joven, trasladándolo en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, lamentablemente, no se pudo salvar la vida del menor. La comunidad de Villanueva de la Cañada se une en el duelo y ofrece su apoyo a la familia, mostrando una vez más su unidad y solidaridad ante la adversidad. La investigación continúa abierta, y se espera que pronto se puedan conocer más detalles sobre este trágico evento. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir futuros incidentes similares. La tristeza embarga a todo el municipio, que lamenta profundamente la pérdida de una vida joven y se solidariza con el dolor de la familia





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