Fallece el escritor Antonio Rivero Taravillo: Un adiós al polifacético autor

El mundo de la literatura española lamenta la pérdida de Antonio Rivero Taravillo, un autor multifacético que dejó una huella imborrable como poeta, novelista, ensayista y traductor. Su obra y su dedicación a la cultura han sido fundamentales para enriquecer el panorama literario.

La muerte de Antonio Rivero Taravillo , acaecida este viernes tras una prolongada enfermedad, ha generado una profunda conmoción en el ámbito de las letras españolas. Nacido en Melilla en 1963, Rivero Taravillo fue un autor polifacético y prolífico que destacó en múltiples disciplinas, demostrando su talento como poeta, novelista, ensayista, biógrafo, traductor, editor, librero y gestor cultural.

Su vida estuvo íntimamente ligada a la literatura, dedicando su esfuerzo y pasión a la exploración y difusión del arte de la palabra. Su formación académica, con estudios en Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla y una beca en la Universidad de Edimburgo, le proporcionó las herramientas necesarias para incursionar en la poesía, la traducción y la investigación. Su dominio autodidacta del gaélico, irlandés y galés le permitió traducir a destacados poetas de estas lenguas, enriqueciendo así el panorama literario con obras de gran valor.\Su trayectoria profesional incluyó diversas facetas. Trabajó en la librería The English Bookshop en Sevilla, donde adquirió una valiosa experiencia en el mundo del libro. Posteriormente, se convirtió en el primer director de la Casa del Libro de Sevilla, donde impulsó el desarrollo de actividades culturales y literarias que atrajeron a un amplio público. En una entrevista, Rivero Taravillo relató cómo la librería se convirtió en un punto de encuentro para escritores y lectores, acogiendo a figuras destacadas como Gao Xingjian y Mario Vargas Llosa. La Casa del Libro bajo su dirección experimentó un notable éxito, con un crecimiento significativo en ventas y una intensa programación cultural. Además de su labor como librero, Rivero Taravillo desempeñó un papel importante como columnista en diversos medios de comunicación, contribuyendo al debate y la difusión de la literatura. Dirigió la revista 'Mercurio' de la Fundación José Manuel Lara y colaboró en publicaciones como El Mundo y El Correo de Andalucía, entre otras.\Además de su labor en la librería y el periodismo, Rivero Taravillo desarrolló una intensa actividad en el ámbito académico y literario. Fue director literario de Paréntesis Editorial y coordinó el módulo de Poesía del Máster en Creación Literaria de la Universidad de Sevilla. Fundó y dirigió la revista 'Estación Poesía' del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) y fue asesor literario y coordinador de programación de la Feria del Libro de Sevilla. Su producción literaria abarcó una amplia gama de géneros. Como poeta, dejó un legado notable con poemarios como 'Bajo otra luz', 'Un invierno en otoño' y 'Suite irlandesa'. También incursionó en el aforismo y la novela, publicando obras como '1922' y 'El Ausente: La novela de José Antonio Primo de Rivera'. Su muerte representa una pérdida significativa para la literatura española, pero su legado perdurará a través de sus obras y su contribución al mundo de las letras





