Fallece el copiloto Samuel Ortiz en un accidente durante el Rallye de la Cerámica en Castellón

El copiloto Samuel Ortiz murió y su hermano, el piloto Jordi Ortiz, resultó herido muy grave tras un accidente en la segunda etapa del Rallye de la Cerámica, evento que fue suspendido tras el siniestro. Ambos competidores quedaron atrapados en el vehículo número 32, que se accidentó en la CV-189 entre l'Alcora y Onda.

El copiloto Samuel Ortiz falleció en la noche de este viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, resultó herido muy grave tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo del Rallye de la Cerámica en Castellón , según informó el Rallye Club Costa Azahar en un comunicado oficial.

El siniestro se produjo en la tarde-noche de este viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de l'Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto. A consecuencia del choque, el copiloto perdió la vida en el acto, mientras que el piloto tuvo que ser evacuado de urgencia en estado muy grave al Hospital General Universitario de Castellón, tal como han detallado el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar.

Tras tener conocimiento de la gravedad de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 decidió suspender la prueba en señal de duelo y respeto. Para la asistencia en el accidente y la excarcelación de los afectados, que habían quedado atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà-Millars





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rallye De La Cerámica Accidente Castellón Samuel Ortiz Jordi Ortiz

United States Latest News, United States Headlines