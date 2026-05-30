Fallece Edgar Morin, filósofo francés creador del pensamiento complejo, a los 104 años

El filósofo y sociólogo Edgar Morin, reconocido por desarrollar la teoría del pensamiento complejo, falleció a los 104 años. Su obra interdisciplinaria conecta física, biología, cibernética y sociología, y es estudiada globalmente, especialmente en Latinoamérica. Participó en la resistencia francesa y se formó en el CNRS, donde fue director emérito.

El fallecimiento del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin , ocurrido el 30 de mayo de 2026 a los 104 años, ha generado un amplio impacto en el mundo académico y filosófico.

Considerado uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Morin es reconocido como creador de la teoría del pensamiento complejo, un enfoque interdisciplinario que busca comprender la realidad en su totalidad, conectando disciplinas como la física, la biología, la cibernética y la sociología. Su obra monumental "El Método" (seis volúmenes, 1977-2004), desarrollada durante casi tres décadas, constituye la base de esta corriente y es estudiada en universidades de todo el mundo, especialmente en América Latina.

Nacido en París el 8 de julio de 1921 en una familia judía sefardita con raíces en Tesalónica, Italia y España, Morin vivió intensamente los conflictos del siglo XX: se afilió al Partido Comunista y participó en la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Posteriormente, desilusionado con el estalinismo, abandonó la militancia aunque mantuvo una posición de izquierda.

Ingresó en el Centro Nacional de Estudios Científicos (CNRS) de Francia en 1950, institución donde forty y tres años después se convirtió en director emérito de investigación. Su labor docente lo llevó a impartir clases en Santiago de Chile en la década de 1960 y en San Diego, California, donde consolidó las bases de su teoría.

El pensamiento complejo que propone Morin entiende el mundo como un todo indisociable, donde el conocimiento es ambiguo y desordenado, requiriendo un abordaje multidisciplinario y retroalimentador. Su enfoque propone analizar los diversos elementos que componen la certeza, reconociendo la intrincada red de relaciones que conforman los fenómenos complejos. Por su contribución, fue condecorado con la Legión de Honor en 1983 y recibió la Gran Cruz de la misma orden en julio de 2021, con motivo de su centenario.

Su legado perdura como un llamado a pensar la realidad de manera integral, desafiando la especialización excesiva y promoviendo un diálogo entre saberes





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