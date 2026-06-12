Fallece David Hockney, el icónico pintor británico del Pop Art, a los 88 años

David Hockney, uno de los artistas más cotizados del mundo y figura clave del Pop Art, falleció a los 88 años. Conocido por sus vibrantes escenas de piscinas y su constante innovación tecnológica, Hockney dejó un legado de más de 400 obras que abarcan desde la pintura acrílica hasta los collages digitales.

El colorista pintor británico David Hockney , uno de los artistas más cotizados del mundo, ha muerto a los 88 años, según ha informado su publicista.

Hockney, que trabajó prácticamente hasta el final de su vida, fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los años 1960. Testigo de incontables cambios en el mundo del arte -del expresionismo abstracto al pop, del arte conceptual al minimalismo y del posmodernismo al arte digital-, Hockney, que sufría sinestesia (veía colores en respuesta a estímulos musicales), mostró un interés incesante por integrar nuevas tecnologías en su obra, incluso creando arte con teléfono móvil.

Su legado incluye más de 400 obras que abarcan desde pinturas al óleo hasta collages fotográficos y dibujos digitales. La búsqueda de la luz fue lo que condujo a Hockney a mudarse en 2019 al noreste de Francia, radicalmente opuesto al bullicio de Los Ángeles, donde se mudó en los años 60, o a la lluviosa Bridlington, zona costera cerca de Yorkshire donde residió temporalmente durante años.

Esta fascinación por la luz y el color lo llevó a inmortalizar el estilo de vida de la costa oeste estadounidense a través de escenas de piscinas con hombres mojados y bronceados, el sol radiante y las mansiones hollywoodenses. En obras como "A Bigger Splash", Hockney explicó: "La propia salpicadura está pintada con pinceles pequeños y con líneas pequeñas. Tardé dos semanas en hacerla.

Me encantó la idea de pintar como Leonardo, con todos sus estudios sobre el agua, los remolinos". Este cuadro se convirtió en un ícono del Pop Art y ejemplifica su transición del óleo a la pintura acrílica, que le permitió conseguir superficies planas, anónimas y brillantes. A lo largo de su carrera, Hockney no solo evolucionó en técnicas pictóricas, sino que también incorporó la fotografía en su método de trabajo.

En los años 1980, desarrolló collages de fotos Polaroid que desafiaban la perspectiva tradicional. Su influencia se extendió más allá del arte visual, inspirando a generaciones de artistas contemporáneos. A pesar de su avanzada edad, Hockney continuó experimentando con nuevos medios, creando obras en iPad y explorando la realidad virtual. Su muerte marca el fin de una era en la que el arte pop y la innovación tecnológica se fusionaron de manera única.

La comunidad artística mundial llora la pérdida de un visionario que, con su paleta vibrante y su mirada aguda, transformó la manera en que percibimos el color y la luz





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