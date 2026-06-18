Fallece Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y 'Lilo & Stitch', a los 35 años

La actriz Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara Morgan en 'The Ring' y dar voz a Lilo en 'Lilo & Stitch', falleció a los 35 años debido a meningitis e infección sanguínea, según informó su novio. Nacida en Las Vegas, inició su carrera a los siete años y participó en proyectos como 'Donnie Darko' y 'Sabrina, the Teenage Witch'.

La actriz Daveigh Chase , reconocida por su interpretación de la aterradora Samara Morgan en la película de terror ' The Ring ' y por prestar su voz al personaje principal de la cinta animada ' Lilo & Stitch ', falleció a los 35 años.

La noticia fue confirmada por su novio, Roy Hernandez, quien informó al portal de celebridades TMZ que la causa de la muerte fue una meningitis acompañada de una infección en la sangre. Estas afecciones provocaron problemas sépticos severos que derivaron en el fallo de múltiples órganos. A principios de julio, Chase había sido ingresada en un hospital de Los Ángeles por desnutrición, aunque no se especificaron más detalles sobre su estado de salud previo.

La actriz, nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana. A los siete años ya participaba en anuncios publicitarios y obras de teatro, y al año siguiente debutó en televisión con papeles en series como 'Sabrina, the Teenage Witch' y 'Alguna vez tendremos alas'.

Su versatilidad la llevó a incursionar tanto en el cine como en la televisión, pero fue su papel en 'The Ring' (2002) lo que la catapultó a la fama internacional. En esa cinta, dirigida por Gore Verbinski, interpretó a una niña fantasmal de cabello largo y mojado que emerge de una televisión, una imagen que se convirtió en un ícono del cine de terror contemporáneo.

Además de su actuación en 'The Ring', Chase es recordada por su participación en 'Donnie Darko' (2001), donde dio vida a Samantha Darko, la hermana menor del protagonista interpretado por Jake Gyllenhaal. Aunque su papel era secundario, su actuación fue elogiada por la crítica y contribuyó al estatus de culto de la película.

Sin embargo, quizás su trabajo más querido y entrañable fue dar voz a Lilo en la franquicia de 'Lilo & Stitch', tanto en la película original de 2002 como en varias series y secuelas directas a video. La historia de una niña hawaiana que adopta a un extraterrestre llamado Stitch resonó con audiencias de todo el mundo, y la interpretación vocal de Chase fue fundamental para el éxito de la saga.

Su carrera también incluyó apariciones en series de televisión como 'ER', 'The Practice', 'CSI: Crime Scene Investigation' y 'Charmed', además de prestar su voz a personajes en videojuegos y producciones animadas. A pesar de su éxito temprano, Chase se mantuvo alejada de los reflectores en los últimos años, llevando una vida más privada. Su último trabajo conocido fue en 2017, cuando participó en un cortometraje independiente.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, que recuerdan su talento y la huella que dejó en el cine y la animación. Colegas y fanáticos han expresado sus condolencias en redes sociales, destacando su carisma y dedicación. La muerte de Daveigh Chase es una pérdida significativa para el mundo del espectáculo, especialmente para quienes crecieron viendo sus películas.

Su legado pervivirá a través de sus interpretaciones, que continúan siendo vistas por nuevas generaciones. En medio del dolor, su familia y amigos piden privacidad mientras enfrentan este difícil momento. La información sobre los servicios funerarios no ha sido revelada hasta el momento





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