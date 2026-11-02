Fallece Ciara Mageean a los 34 años por cáncer de intestino en estadio 4

La corredora irlandesa Ciara Mageean ha muerto a los 34 años tras un diagnóstico de cáncer de intestino en estadio 4 en mayo 2025. Su legado olímpico perdura.

La atleta profesional irlandesa Ciara Mageean ha fallecido este domingo a la edad de treinta y cuatro años. Su familia confirmó el fallecimiento en un comunicado oficial, detallando que la deportista murió como consecuencia directa del cáncer de intestino que le fue diagnosticado en el estadio cuatro durante el mes de mayo de dos mil veinticinco.

Legado Olímpico y Trayectoria Deportiva

Mageean dejó un marcado legado en el atletismo internacional al representar a su país en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. Participó en los encuentros de Río en el año dos mil dieciséis y volvió a competir en Tokio durante los juegos de dos mil veintitrés, aunque la edición real fue dos mil veintiuno.

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Su participación en los Juegos de París de dos mil veinticuatro se vio truncada por una lesión en el tendón de Aquiles. Esta lesión impedida impidió que la corredora pudiera tomar parte en la competición que tenía programada, cerrando así una etapa competitiva que se consideraba de alta proyección para su futura carrera deportiva.

Palmarés y Logros Destacados

Antes de su enfermedad, en el año dos mil veinticuatro, Ciara logró el primer gran título de su carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en una prueba específica de pista. Este triunfo marcó un hito significativo en su desarrollo como atleta de élite y consolidó su posición entre las mejores corredoras de la nación.

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Además de ese título principal, su palmarés incluye una presea de bronce obtenida en el Campeonato Europeo de pista cubierta celebrado en Glasgow en el año dos mil diecinueve. Estas medallas reflejan su consistencia y habilidad en diferentes tipos de competiciones y entornos de pista.

En el año dos mil veintitrés, la atleta irlandesa se quedó muy cerca del podio en el Campeonato Mundial de Budapest. Finalizó en la cuarta posición, una marca que demostró su capacidad para competir contra las mejores del mundo en escenarios de máxima exigencia, dejando a sus seguidores con la esperanza de un futuro éxito en mundiales posteriores.

Conmociones y Agradecimientos Institucionales

El organismo deportivo correspondiente emitió un comunicado lleno de condolencias, describiendo a Ciara como una figura muy querida e inspiradora que marcó la vida de muchísimas personas. El texto resaltó su valentía, su calidez humana y su espíritu excepcional, elementos que dejan un legado duradero más allá de las marcas deportivas.

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El mensaje institucional también expresó las más sinceras condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de Ciara en estos momentos tan sumamente difíciles. Se le reconoció como una hija, hermana, mujer y amiga muy querida, además de ser una fuente de inspiración para muchos dentro y fuera del ámbito del atletismo.