La WWE confirma la muerte de Bronson Reed a los 38 años tras una lesión en Crown Jewel. Detalles sobre sus fracturas de costillas y el impacto en el mundo del luchador.

La World Wrestling Entertainment (WWE) anunció este viernes el fallecimiento de Bronson Reed, una de las estrellas más prominentes del reparto de la compañía de lucha libre profesional. El luchador, cuyo nombre real era Jermaine Haley, murió a la edad de 38 años. La organización confirmó que la causa del deceso se debió a complicaciones médicas derivadas de una grave lesión sufrida durante un evento reciente.

Detalles médicos y circunstancias del incidente

Reed sufrió una lesión significativa durante el evento Crown Jewel, que tuvo lugar a principios de este mes en Arabia Saudita. Según informes de diversos medios de comunicación, el luchador australiano sufrió múltiples fracturas de costillas y una laceración en el riñón. Debido a la gravedad de sus heridas, permaneció en Arabia Saudita para recibir tratamiento médico adicional y supervisado por expertos, pero finalmente no logró sobreponerse a las complicaciones.

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La WWE emitió un comunicado oficial donde expresó su profundo dolor por la pérdida de Haley. En la declaración, la compañía describió a Jermaine como una figura imponente dentro del roster, pero destacó aún más su calidad como persona. Lo definieron como un hombre dedicado a su familia y un compañero extremadamente querido por sus colegas de trabajo.

Trayectoria y retorno a la World Wrestling Entertainment

La carrera de Bronson Reed en la WWE ha estado marcada por dos etapas distintas que reflejan su resiliencia y talento. Su primera temporada con la empresa abarcó desde 2019 hasta 2021, periodo en el que comenzó a ganarse una reputación sólida. Posteriormente, regresó a la organización un año después de su salida inicial y se mantuvo activo como luchador hasta el momento de su fallecimiento.

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Esta segunda etapa en la empresa demostró la capacidad de Reed para reintegrarse al alto nivel competitivo de la lucha libre. Su presencia en el ring era reconocida por su fuerza física y su carisma, elementos que lo convirtieron en un favorito de los fanáticos durante sus appariciones.

Impacto en la comunidad de la lucha libre

La muerte de Reed llega en un momento de luto para la industria de la lucha libre profesional. Se convierte en el segundo luchador que fallece en los últimos meses, sumándose a la triste lista de pérdidas recientes. Este hecho ha generado una ola de solidaridad y reflexión dentro de la comunidad internacional de aficionados al deporte espectaculo.

Esta tragedia se produce poco después del fallecimiento en septiembre de Benjamin Satterley, una estrella inglesa de la lucha libre que murió a los 40 años. En el caso de Satterley, la empresa no reveló las circunstancias exactas ni la causa oficial de su muerte, lo que ha generado inquietud y especulaciones sobre la seguridad en el deporte.

Próximos pasos y reconocimiento póstumo

La WWE ha indicado que no proporcionará más detalles específicos sobre las complicaciones médicas que llevaron al deceso de Bronson Reed. Es probable que la organización mantenga un perfil bajo en cuanto a la información médica sensible para proteger la privacidad de la familia de Jermaine Haley.

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Mientras tanto, la comunidad de la WWE se encuentra en un periodo de duelo. Se espera que la empresa planee eventos conmemorativos o tributos para honrar la memoria de Reed y reconocer su contribución al deporte. El legado de Haley continuará vivo entre sus compañeros y seguidores, quienes recuerdan su espíritu competitivo y su humanidad.