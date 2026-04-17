Fallece Beatriz de Moura, la visionaria fundadora de Tusquets Editores, a los 86 años

Beatriz de Moura, editora pionera y alma de Tusquets Editores durante más de medio siglo, ha muerto en Barcelona. Su legado trasciende la editorial, marcando un hito en el desarrollo cultural de la España de la apertura y la democracia.

Beatriz de Moura, figura emblemática de la edición española y fundadora de Tusquets Editores en 1969, falleció en Barcelona a la edad de 86 años. Durante más de cinco décadas y media, De Moura dirigió este sello, dejando una huella imborrable en el panorama cultural de España, tanto en los últimos años de la dictadura franquista como en la posterior etapa democrática. Su legado trasciende el ámbito de la editorial, que desde 2012 pertenece al Grupo Planeta.

La trayectoria de Beatriz de Moura y Tusquets Editores puede analizarse desde diversas perspectivas. En el plano político, la fundación del sello se enmarca en el contexto de apertura informativa y cultural que caracterizó el final del franquismo, impulsado en parte por la Ley Fraga de 1966. Este periodo vio florecer una oleada de librerías, revistas y editoriales por toda la geografía española, capitalizando las fisuras del régimen que buscaba homologarse con Europa. Desde la librería Lagun en San Sebastián hasta la revista Ajoblanco de Pepe Ribas, el espíritu de la época encontró en Tusquets y en su fundadora una expresión distintiva. De Moura encarnaba a la perfección el arquetipo de la nueva mujer española de la apertura: cosmopolita, culta, irreverente y dotada de un agudo sentido de la ironía. Nacida en Río de Janeiro, su infancia estuvo marcada por los traslados propios de una familia de diplomáticos, hasta que se estableció en Barcelona en su adolescencia, en 1956. Una década más tarde, la encontramos incursionando en el mundo del cine de forma insólita, participando como actriz en el cortometraje Imagen de la ciudad, dirigido por los arquitectos Ricardo Bofill y Oscar Tusquets. En este film, De Moura evocaba la estética de personajes de películas como Blow Up, bailando en un montaje de imágenes caóticas y cautivadoras junto a la actriz italiana Serena Vergano, pareja de Bofill, mientras ella misma era pareja de Oscar Tusquets. Este elenco y escenario encapsulan una parte fundamental de la historia: la Barcelona de las élites culturales, el descubrimiento de la contracultura, la influencia del apellido Tusquets y la transición desde el comunismo como marco ideológico hacia formas de pensamiento más ligeras y con un toque de acracia lúdica. Oscar Tusquets, hermano de la escritora y editora Esther Tusquets (figura clave en Lumen), compartió con Beatriz de Moura el descubrimiento del oficio editorial. Juntas, sentaron las bases de Tusquets Editores como un proyecto que, si bien nacía con una vocación subversiva y estética, distaba de presagiar el notable éxito empresarial que alcanzaría. El capital social inicial de la empresa era modesto, 156.000 pesetas, y su sede ocupaba un piso propiedad del suegro. Las primeras colecciones, Cuadernos Ínfimos y Cuadernos Marginales, se distinguieron por su diseño vanguardista, obra de Oscar Tusquets y Lluís Clotet, y por la inclusión de obras de cine, arquitectura, arte y teatro. Un hito significativo para la editorial llegó con la publicación de obras de Samuel Beckett que aún no habían sido editadas en español. La coincidencia de esta publicación con el Premio Nobel de Literatura otorgado a Beckett supuso un punto de inflexión para la editorial. La década de 1970 marcó la consolidación de Tusquets Editores. El sello evolucionó de ser un proyecto impulsado por la amistad a convertirse en una editorial de referencia a nivel nacional. Un momento crucial en esta consolidación fue la confianza depositada por Gabriel García Márquez en Beatriz de Moura para publicar Relato de un náufrago en 1970. Este libro se convirtió en el primer gran bestseller del sello, catapultando a Tusquets al éxito comercial y editorial, y reafirmando la visión y el olfato de su fundadora





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