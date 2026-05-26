Fallece atleta francesa durante competición de Hyrox Lyon en medio de controvertidas condiciones de hidratación

Una joven deportista francesa colapsó en la pista del Hyrox Lyon y falleció tras ser trasladada en estado crítico al hospital, a pesar de los controles de temperatura y humedad del recinto. Autoridades revisan protocolos de seguridad y hidratación.

En la primera edición del Hyrox Lyon, celebrada el pasado fin de semana en el recinto Eurexpo, una joven atleta francesa sufrió un colapso inesperado durante la prueba de carrera a pie, una de las ocho etapas que componen el exigente formato del Hyrox , que alterna 1.000 metros de running con ejercicios de fuerza hasta alcanzar un total de ocho kilómetros.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del segmento de carrera, pese a que el espacio contaba con aire acondicionado, una temperatura controlada entre 18 y 20 grados y una humedad relativa óptima del 65 al 70 por ciento, además de múltiples puntos de hidratación a lo largo del recorrido. Tras el desmayo, la competidora fue atendida de inmediato por los equipos médicos presentes, quienes la estabilizaron y decidieron su traslado en estado crítico a un centro sanitario cercano, pero lamentablemente no sobrevivió al accidente.

Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, describió a la fallecida como una deportista "bien entrenada" y expresó su asombro ante lo sucedido en condiciones tan controladas.

"Es incomprensible. En estas condiciones, uno se pregunta cómo es posible. Creo que los atletas llegaron al recinto tras haber estado demasiado tiempo al sol o no haber bebido suficiente agua", comentó Villalongue, subrayando la importancia de la hidratación y la adaptación al entorno, incluso cuando los parámetros climáticos del recinto son adecuados.

Francia atraviesa actualmente una ola de calor que ha registrado máximas superiores a los 35 grados en el suroeste del país, y el fin de semana también se registró la muerte de un hombre de 50 años por parada cardiorrespiratoria durante la carrera La Pyrénéenne, lo que ha generado una creciente preocupación entre organizadores y autoridades deportivas sobre la prevención de incidentes relacionados con el estrés térmico y la deshidratación. El Hyrox Lyon reunió a cerca de 10.000 participantes, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más concurridos del año.

Ante la tragedia, organizadores y autoridades sanitarias están revisando los protocolos de seguridad, hidratación y vigilancia médica para evitar que hechos similares se repitan. Se anticipan posibles ajustes en los requisitos de control médico previo, la distribución de puntos de hidratación y la monitorización continua de la condición física de los atletas durante la competencia.

Además, se hará un llamado a los competidores para que sean conscientes de sus límites personales y mantengan una adecuada ingesta de líquidos, especialmente en contextos donde el calor externo pueda afectar el rendimiento y la salud, aun cuando el recinto interno parezca seguro. La comunidad deportiva sigue de luto, pero también busca aprender de esta lamentable pérdida para fortalecer la seguridad en futuros eventos.





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