Muere a los 94 años Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana, prueba que reúne a más de 40.000 corredores en Madrid cada 31 de diciembre.

Antonio Sabugueiro, el hombre que dio vida a la tradición de correr por las calles de Madrid durante las fiestas de fin de año, ha fallecido a los 94 años. La organización de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana confirmó su muerte hoy, señalando que falleció rodeado de su familia tras una existencia completa dedicada al fomento del deporte popular.

Legado de la San Silvestre Vallecana

Sabugueiro fundó esta famosa prueba en 1964, iniciando un proyecto que ocupó más de seis décadas de su vida. Lo que comenzó como una pequeña competición local en las calles del barrio de Vallecas se transformó en un evento de referencia mundial, atrayendo a más de 40.000 participantes cada 31 de diciembre.

Also read Antonio Brufau critica la política energética de la Unión Europea y su impacto en Cataluña

Reconocimiento Nacional y Real

Su trayectoria fue galardonada con la Copa Stadium de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2023. Esta distinción, que premia la contribución a la promoción deportiva, se entregó el 11 de febrero de 2026 en el Palacio Real de El Pardo. La ceremonia fue presidida por Sus Majestades los Reyes, quienes reconocieron su labor ininterrumpida.

Historia y Vinculación Real

La primera edición, celebrada en 1964 bajo el nombre de Gran Premio de Vallecas, reunió a 57 atletas. Sabugueiro ideó la prueba junto a sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández, tomando como modelo la carrera de São Paulo. La Corona española ha mantenido un vínculo estrecho con la prueba desde 1978, cuando el príncipe Felipe VI aceptó la presidencia de honor, cargo que continuó tras su proclamación como rey.

Advertisement

Réplica y Honores Póstumos

El fundador también ostentó responsabilidades en las federaciones madrileña y española de atletismo. Entre sus distinciones figuraban la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo y el Trofeo al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Atletismo. Su figura ha sido recordada por el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en eventos oficiales recientes.

Condolencias y Memoria Permanente

Desde la organización y medios deportivos se expresan condolencias a su viuda, Carmen, y a sus hijos, Antonio, Carmen y Patricia. Sabugueiro nació en Ourense el 26 de junio de 1932, dejando una huella imborrable en el deporte español. Su legado vivirá cada 31 de diciembre cuando miles de corredores salgan a las calles madrileñas en su honor.