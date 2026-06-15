Fallece Annie Potts, la icónica Janine Melnitz de Los Cazafantasmas

La familia de la actriz Annie Potts comunicó su fallecimiento mediante un comunicado en Facebook, resaltando su legado de creatividad, amor familiar y pasión por el arte. Potts, conocida por su papel en Los Cazafantasmas, tuvo una extensa carrera en televisión con participaciones en series como Designing Women y Young Sheldon.

La actriz Annie Potts , reconocida internacionalmente por su papel como Janine Melnitz en la clásica película ' Los Cazafantasmas ', falleció recientemente, según informó su familia a través de un emotivo comunicado publicado en Facebook.

En el mensaje, sus seres queridos destacaron su energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros, pasión por las tiendas de segunda mano y su aprecio por las buenas historias. Recordaron que, si bien su partida es dolorosa, su esencia perdura en los recuerdos, sus obras de arte, sus risas contagiosas, las joyas que creaba con sus manos, sus pinturas al óleo, sus esculturas, los disfraces que diseñaba y la alegría de vivir que compartía.

El comunicado, firmado por su viudo Christopher Barrett, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen y su hermano Roland 'Tony' Schedeen, entre otros, pide que en lugar de enviar flores se considere hacer una donación a Hábitat para la Humanidad, una causa cercana a su corazón. Nacida en enero de 1949 en Portland, Oregon, Annie Potts alcanzó fama mundial interpretando a Janine Melnitz, la recepcionista del equipo de cazafantasmas, en la película original de 1984 y su secuela de 1989.

Además, participó en la serie animada y en videojuegos relacionados. Su trayectoria en televisión abarca más de treinta producciones, incluyendo series populares como 'Designing Women', donde interpretó a Mary Jo Shively, 'Young Sheldon', en el papel de Connie Tucker, y 'Chicago Fire', entre muchas otras. Su versatilidad la convirtió en una figura querida tanto en el cine como en la pantalla chica, dejando una huella imborrable en la cultura popular de varias generaciones





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