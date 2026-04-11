Fallece Afrika Bambaataa, pionero del hip hop y figura clave en la cultura musical

El mundo del hip hop lamenta la pérdida de Afrika Bambaataa, uno de los padres fundadores del género. Su legado musical y su impacto cultural, especialmente con su tema 'Planet Rock', son innegables, aunque su figura se ve ensombrecida por recientes acusaciones.

El legendario músico y pionero del hip hop , Afrika Bambaataa , falleció en Pensilvania el jueves a la edad de 67 años, víctima de cáncer de próstata, según informó su abogado. Lance Taylor, conocido artísticamente como Bambaataa, fue una figura clave en el surgimiento y la expansión del hip hop , considerado uno de los precursores junto a Kool Herc y Grandmaster Flash, a menudo referidos como la Santísima Trinidad del hip hop .

Su impacto en la escena musical y cultural es innegable, y su legado se extiende a través de generaciones de artistas y fanáticos. Bambaataa no solo fue un innovador musical, sino también un impulsor de la cultura hip hop, promoviendo la paz, la unidad, el amor y la diversión a través de su música y su activismo.\El tema icónico de Bambaataa, Planet Rock, lanzado en 1982, se erige como una pieza fundamental en la historia del hip hop. Inspirada por la música electrónica del grupo alemán Kraftwerk, la canción destacó por su audaz fusión de elementos electrónicos con el hip hop, abriendo nuevas vías para la experimentación musical. El éxito de Planet Rock no solo catapultó a Bambaataa a la fama, sino que también influyó profundamente en otros artistas. Figuras como Missy Elliott y Kendrick Lamar, así como grupos de electrónica como Leftfield, han reconocido la influencia trascendental de Planet Rock en sus carreras, destacando su capacidad para inspirar y desafiar los límites de la música. Questlove, reconocido músico y líder de The Roots, incluso dedicó un emotivo pasaje en su libro Hip Hop es Historia (2024) a la canción, expresando su profundo impacto personal. La repercusión de Planet Rock fue tal que alcanzó el puesto número cuatro en las listas de ventas de música negra en Estados Unidos y vendió un millón de copias en pocos días, estableciendo un hito en la historia del género.\La trayectoria de Bambaataa, sin embargo, se vio empañada en los últimos años por acusaciones de abuso sexual. Kurtis Walker, rapero y productor, reflexionó sobre el legado de Bambaataa, señalando la dualidad de su figura: por un lado, su contribución a la formación de la identidad del hip hop como movimiento global, y por otro, la complejidad inherente a su historia personal y las controversias que la rodean. Bambaataa fundó Universal Zulu Nation en los años setenta, una organización dedicada a promover la paz y la unidad a través de la cultura hip hop. Su visión transformó el Bronx en un epicentro cultural que resonó en todo el mundo. A pesar de los logros musicales y su impacto cultural, el legado de Bambaataa se ve empañado por las acusaciones de abuso sexual, un tema que ha generado debate y reflexión dentro de la comunidad del hip hop. La carrera de este músico, fundamental en la evolución del género, quedará marcada por su contribución musical, la expansión de la cultura hip hop y las controversias personales





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afrika Bambaataa Hip Hop Planet Rock Música Universal Zulu Nation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere a los 68 años el pionero del hip-hop Afrika BambaataaHabía sido acusado en los últimos años de agredir sexualmente a menores. Es considerado, junto con DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, uno de los padres fundadores del género

Read more »

Fallece un menor tras agresión con arma blanca en Villanueva de la CañadaEl Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirma el fallecimiento de un menor tras ser apuñalado en el Centro Cultural. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor. El municipio expresa su pésame y colaboración para esclarecer los hechos, convocando un minuto de silencio y suspendiendo actos.

Read more »

Muere Afrika Bambaataa, uno de los padres fundadores del hip hopEl rapero neoyorquino ha fallecido de cáncer a los 68 años, meses después de ser condenado por abusos sexuales

Read more »

Muere Afrika Bambaataa, pionero del hip-hop, a los 68 añosEl músico, una de las figuras fundadoras de la cultura hip-hop y que posteriormente ha recibido acusaciones de abuso sexual a menores, ha fallecido debido a un cáncer

Read more »

Muere Afrika Bambaataa, figura fundamental en el origen del hip hop, a los 68 añosSu figura se vio empañada durante sus últimos años debido a diversas acusaciones de abuso sexual a menores.

Read more »

Muere Afrika Bambaataa, uno de los pioneros del hip hop, a los 67 añosAutor del éxito de 1982 'Planet Rock', fue uno de los primeros artistas que fusionó rap con bases electrónicas, pero su nombre quedó manchado en los últimos años por acusaciones de abuso sexual.

Read more »