Fallas generalizadas en las plataformas de Meta afectan a miles de usuarios en España y el mundo

Reportes masivos indican interrupciones en Instagram, Facebook, Threads y Messenger, con problemas de acceso, carga yfuncionalidad. La incidencia, de alcance global, persiste sin explicación oficial de Meta.

12 de junio. Usuarios en España y diversas partes del mundo reportan problemas significativos en varias redes sociales propiedad de Meta . Las incidencias afectan a Instagram , Facebook , Threads y Messenger , manifestándose en errores de carga, imposibilidad de iniciar sesión, enviar mensajes, compartir contenido y visualizar publicaciones.

El volumen de reportes es inusual, indicando una caída generalizada que impacta a nivel global, incluyendo regiones como España, Estados Unidos, Australia y Japón. Hasta el momento, los fallos persisten y se desconoce la causa exacta. Meta no ha emitido declaración alguna sobre el origen de estas interrupciones en sus servicios, lo que genera incertidum amongst los usuarios.

La situación presenta un panorama de inestabilidad transversal en las plataformas de la compañía, cuyos equipos de ingeniería y soporte trabajan para mitigar los efectos y restaurar la funcionalidad completa. Los usuarios expresan su frustración en otras redes y foros, compartiendo capturas de pantalla de mensajes de error y describiendo la incapacidad para acceder a sus cuentas. Este evento destaca la dependencia crítica de estos servicios para la comunicación personal, profesional y empresarial en la era digital.

La escala geográfica de la afectación sugiere un problema en la infraestructura centralizada de Meta, posiblemente relacionado con servidores, bases de datos o enrutamiento de tráfico. La falta de comunicación oficial por parte de la empresa alimenta especulaciones y aumenta la preocupación por la seguridad y estabilidad de los datos almacenados. Se espera que, una vez identificada la raíz del fallo, Meta publique un informe técnico y asuma responsabilidad por la interrupción del servicio





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