Fabricantes occidentales recurren a China para producir vehículos eléctricos baratos y exportarlos

Las empresas automovilísticas internacionales aprovechan la sobrecapacidad y tecnología china para fabricar vehículos baratos y exportarlos a sus mercados, transformando la industria global y generando debates sobre el futuro de la producción local.

Los fabricantes occidentales están recurriendo a la sobrecapacidad y la tecnología de China para producir vehículos baratos, que luego exportan a sus mercados locales en un intento desesperado por sobrevivir a la transición hacia el coche eléctrico.

Un ejemplo reciente es la alianza entre la marca Jeep, propiedad de Stellantis, y el fabricante chino Dongfeng para producir una nueva versión eléctrica del icónico todoterreno estadounidense, destinado a consumidores en China, Oriente Próximo y el sudeste asiático. Esta colaboración ilustra una tendencia que está transformando la industria automovilística global: las empresas internacionales, que luchan por mantenerse a flote en una costosa transición eléctrica, trasladan su producción a fábricas chinas avanzadas y rentables.

Según la consultora Rhodium Group, el 40% de las exportaciones de automóviles chinos a Europa provienen de empresas conjuntas con grupos locales. Zhang Yu, director general de Automotive Foresight, una consultora de Shanghái, afirma que las empresas extranjeras utilizan China como base de producción para exportar, aprovechando su ventaja en fabricación. La ventaja china no solo radica en los costos bajos, sino también en su liderazgo tecnológico y su robusta cadena de suministro.

Marcas como BYD, MG, Polestar y otras están aumentando las exportaciones desde fábricas chinas a Europa y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta el 100% y prácticamente ha cerrado su mercado a los automóviles chinos, Europa sigue siendo un destino atractivo pese a sus aranceles de hasta el 45%. Incluso Volkswagen, el mayor fabricante europeo, no descarta exportar vehículos fabricados en China al continente.

Esta tendencia refleja una reorganización global de la base de producción, similar al traslado de fabricantes estadounidenses de Detroit a México en las últimas décadas. China se consolida no solo como centro de producción barato, sino también por su superioridad tecnológica y de cadena de suministro, difícil de replicar en otras regiones.

Los ejecutivos occidentales creen que utilizar China como base de exportación reducirá costos y mejorará la tecnología, ayudando a los fabricantes tradicionales a ser más competitivos y recuperar clientes. Sin embargo, esta estrategia también plantea riesgos. Las importaciones chinas pueden canibalizar la producción local en Europa y otros países de costos elevados, debilitando la fabricación y las cadenas de suministro locales.

Empresas como Ford y Opel ya negocian con sus socios para producir automóviles de diseño chino en plantas europeas infrautilizadas. Sander Tordoir, economista jefe del Centro para la Reforma Europea, advierte que segmentos clave de las cadenas de ingeniería, producción e innovación podrían concentrarse aún más en China, y la UE debe decidir si adoptar una política comercial e industrial más dura para incentivar la producción local.

El exceso de capacidad y los bajos márgenes en el mercado chino impulsan las exportaciones: según Automobility, las exportaciones chinas de vehículos de pasajeros superaron los 7 millones en 2023, frente a menos de un millón en 2020. En los primeros cuatro meses de 2024, los envíos alcanzaron 3,1 millones, un 61% más que el año anterior. Esta dinámica obliga a los fabricantes occidentales a aceptar que China marca el ritmo de la innovación y a adaptarse o enfrentar problemas





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