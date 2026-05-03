Fabricantes de mifepristona apelan a la Corte Suprema para evitar restricciones al acceso por correo

Los fabricantes de la píldora abortiva mifepristona presentaron una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de EE.UU. para bloquear un fallo que limita el acceso al medicamento por correo, en medio de un debate nacional sobre el aborto y su regulación.

Los fabricantes de la píldora abortiva mifepristona presentaron una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, solicitando la suspensión de un fallo judicial que restringe el acceso al medicamento por correo.

La petición, dirigida al juez conservador Samuel Alito, llega en un momento crítico, menos de dos años después de que el máximo tribunal rechazara una impugnación similar, lo que permitió que la mifepristona continuara disponible en el mercado. La apelación se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito, de tendencia conservadora, restableciera un requisito nacional para obtener el fármaco de manera presencial, lo que limita significativamente el acceso a un método de aborto que se ha vuelto más común desde la anulación de Roe v.

Wade en 2022. Danco Laboratories, uno de los fabricantes, advirtió en su apelación que la decisión del tribunal inferior genera 'confusión y conmoción inmediatas' en un contexto médico que requiere decisiones oportunas.

'¿Qué sucede cuando los pacientes llegan a sus citas programadas este fin de semana o acuden a farmacias en estados como Nueva York o Washington para obtener Mifeprex recetado el día anterior? ', cuestionaron los abogados de la empresa. La compañía instó a la Corte Suprema a emitir una suspensión administrativa que detenga temporalmente la decisión del 5.º Circuito y a asumir el caso para resolverlo de fondo.

Por su parte, GenBioPro, fabricante de la versión genérica del medicamento, presentó una solicitud de emergencia similar, argumentando que la Corte Suprema debe rechazar lo que calificó como un 'ataque infundado' contra un fármaco esencial. Desde la pandemia de covid-19, las mujeres han podido acceder a la mifepristona mediante consultas de telesalud, una medida que el Gobierno de Joe Biden consolidó en 2023 al eliminar el requisito de visita presencial.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade ha llevado a varios estados conservadores a prohibir o limitar severamente el aborto en clínicas, lo que ha incrementado la dependencia de los abortos con medicamentos. Según datos del Instituto Guttmacher, más del 60% de los abortos en Estados Unidos en 2023 se realizaron con fármacos.

En abril, un tribunal federal de distrito rechazó restringir el acceso a la mifepristona hasta que la FDA completara una revisión de seguridad, respaldando su perfil de seguridad, que estudios como los de CNN indican que es más seguro que medicamentos como el Viagra o la penicilina. La batalla legal en torno a la mifepristona refleja el debate nacional sobre el aborto, donde los avances en la regulación federal chocan con las restricciones impuestas por los estados





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