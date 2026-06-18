Fabiola Martínez se prepara para un futuro sin su hijo Kike

La modelo venezolana Fabiola Martínez ha confesado que se prepara para un futuro sin su hijo Kike, quien nació con parálisis cerebral.

La modelo venezolana Fabiola Martínez ha confesado que se prepara para un futuro sin su hijo Kike , quien nació con parálisis cerebral . En una entrevista en el pódcast Upeka, Fabiola habló con crudeza sobre su día a día con su hijo y cómo se va preparando para lo peor.

'Él se va a ir antes que yo', ha asumido ya. La modelo ha querido exponer la realidad de una persona al cuidado de una persona completamente dependiente, en este caso un muchacho nacido con una lesión cerebral severa.

'Por la situación de, yo creo que él se va a ir antes que yo. Entonces a veces me visualizo sin él', ha dicho con un nudo en la garganta que le ha obligado a parar. Fabiola Martínez ha expresado que visualiza un futuro temprano sin su hijo y que ya se está preparando para lo peor.

Ha recordado que cuando dejas de cuidar a alguien, sientes que no tienes una razón, no importa si es un hijo con discapacidad o alguien con una enfermedad terminal. La modelo venezolana ha consagrado buena parte de su vida a visibilizar lo que es vivir con una persona con discapacidad, no solo desde la utilidad y el coraje, sino también desde el afecto.

Ha compartido múltiples escenas cotidianas del día a día junto a Kike en sus redes sociales, con numerosos momentos sentimentales que conmueven a sus seguidores. Fabiola Martínez ha querido sacar a la luz el profundo desgaste y el vacío que experimentan quienes dedican su vida entera a ayudar y proteger a quienes no se pueden valer por sí mismos





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