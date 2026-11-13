FAA suspende despegues aéreos en EE.UU. por falla de comunicaciones

La FAA ordena la suspensión de despegues en todo Estados Unidos debido a una falla crítica en los sistemas de comunicación de los centros de control de tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación ( FAA) ordenó este viernes la suspensión inmediata de todos los despegues en aeropuertos de Estados Unidos. La medida extraordinaria se implementó tras detectar fallas generalizadas en las comunicaciones que afectaron a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta del país. El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la decisión oficial para garantizar la seguridad operativa.

Detalles técnicos de la interrupción nacional

El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 informó que aproximadamente 3.100 aeronaves ya se encontraban en el aire con destino a aeropuertos estadounidenses cuando se anunció la medida. En ese momento crítico, no se registraron nuevos despegues en territorio nacional. Por su parte, la plataforma FlightAware registró casi 7.000 vuelos demorados o cancelados con origen en Estados Unidos o con destino a él. La agencia Reuters indicó que los aviones que ya estaban en el aire podrían aterrizar bajo supervisión especial.

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Respuestas oficiales y posición del gobierno

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, declaró a periodistas en la Casa Blanca que no existen indicios de que se trate de un ataque contra el país. Mullin aclaró que todos los involucrados están a salvo y remarcó que esto no representa otro 11 de septiembre. Situó el último precedente de una suspensión nacional de despegues en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. También recordó que la FAA ordenó una suspensión nacional en enero de 2023 tras una falla en el sistema de avisos de seguridad para las tripulaciones.

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Impacto en aeropuertos y vuelos internacionales

Tras la orden federal, varios aeropuertos principales confirmaron la suspensión de despegues. Los nodos críticos afectados incluyen los aeropuertos de Atlanta, Miami, Los Ángeles y el JFK de Nueva York. La autoridad de aviación civil estadounidense indicó que los vuelos internacionales con destino a EE.UU. se gestionarían caso por caso. Esta estrategia busca equilibrar la seguridad nacional con la logística del transporte aéreo global durante la crisis operativa.