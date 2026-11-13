FAA reanuda vuelos en EE.UU. tras suspensión nacional por fallos en comunicaciones

La FAA levanta la suspensión de despegues en EE.UU. tras un fallo en las comunicaciones. El secretario de Transporte asegura que la normalidad tardará en llegar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ( FAA) ha levantado este viernes la suspensión nacional de despegues que había paralizado las salidas en los aeropuertos del país durante cuatro horas. Esta decisión pone fin a una interrupción generalizada en las comunicaciones aéreas, aunque las autoridades advierten que el proceso para recuperar la normalidad operativa será gradual y prolongado.

Detalles del fallo y mecanismo de la suspensión

El incidente, que provocó miles de retrasos aéreos en todo el territorio nacional, se atribuyó oficialmente a una caída del sistema de comunicaciones de la FAA. Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la agencia sufrieron una sobrecarga de datos. Esta saturación provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva para garantizar la seguridad.

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La interrupción del servicio tuvo un impacto inmediato en la logística del transporte. Se registraron más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país, según los datos recopilados por FlightRadar. La acumulación de incidencias generó un colapso en la red aérea, afectando tanto a pasajeros como a operaciones comerciales, incluyendo el transporte de mercancías y correo de compañías logísticas como FedEx y UPS.

Posiciones oficiales y descarte de amenazas

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, funcionarios de la Administración de Donald Trump desmintieron rotundamente que el motivo del incidente haya sido un ciberataque o un ataque terrorista contra Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que el público nunca estuvo en peligro durante el proceso y que no hubo vidas en riesgo. Mullin reiteró que todos los seres queridos de los viajeros afectados están a salvo.

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Mullin también aclaró que este incidente no estaba relacionado con la caída masiva de Microsoft del día anterior, separando así dos eventos tecnológicos independientes que afectaron a diferentes sectores. La administración insistió en que la decisión de suspender los vuelos fue una precaución técnica derivada del fallo de los sistemas de control, y no una respuesta a una amenaza externa. "Esto no es otro 11 de septiembre", declaró Mullin para tranquilizar a la población tras el anuncio de la suspensión.

Impacto real y próximos pasos para la normalidad

A pesar de la suspensión general, algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron despegar porque no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense. Sin embargo, el resto del tráfico aéreo se vio obligado a esperar. Sean Duffy explicó que la reapertura del espacio aéreo está sujeta a la disponibilidad de tripulaciones y a la capacidad de los aeropuertos para gestionar la acumulación de aviones.

El secretario de Transporte declaró que intentarán trasladar tantos aviones como sea posible esa misma noche, siempre que cuenten con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. En caso de no poder hacerlo, el proceso de reanudación comenzaría al día siguiente por la mañana. Duffy indicó que las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad debido a la magnitud de las alteraciones acumuladas.

Este suceso marca la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo. Las anteriores tuvieron lugar tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y debido a un fallo del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023. Ante la necesidad de evitar repeticiones, el secretario de Transporte pidió al Congreso que autorice fondos de emergencia para modernizar la infraestructura de control aéreo y actualizar los sistemas obsoletos.