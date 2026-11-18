La suspensión de vuelos en Estados Unidos tras la instalación de un enrutador defectuoso revela cambios críticos en las normas de la FAA que facilitan el trabajo de contratistas sin supervisión directa.

La Federal Aviation Administration (FAA) y L3Harris se enfrentan a un escrutinio severo tras la histórica suspensión de vuelos en Estados Unidos, un incidente ocurrido la semana pasada que paralizó el espacio aéreo nacional durante más de cuatro horas. El detonante inmediato fue la instalación de un nuevo enrutador en una instalación remota de radiocomunicaciones en el sur de Arkansas, la cual proporciona servicio a los centros de control de tráfico aéreo de la región. Este dispositivo, diseñado para modernizar la infraestructura, desencadenó una sobrecarga de datos en la antigua red de la agencia, provocando fallas de comunicación que obligaron a detener aproximadamente 3.500 aviones en vuelo.

Defensa de la FAA sobre supervisión del contratista

Bryan Bedford, administrador de la FAA, ha defendido enérgicamente el proceso de modernización de la agencia, insistiendo en que el ingeniero de L3Harris encargado de la actualización crucial estaba bajo la supervisión directa de un técnico de la agencia. Bedford afirmó que previamente se había realizado una evaluación de riesgos adecuada antes de proceder con la instalación del equipo. Sin embargo, esta afirmación directa contradice las declaraciones de dos fuentes internas conocedoras de lo ocurrido en la sala de operaciones, las cuales revelan un escenario muy diferente al presentado por la dirección de la agencia.

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Contradicciones sobre la presencia del técnico de la agencia

Las fuentes y el sindicato que representa a los técnicos de la FAA indican que el técnico de la FAA consideraba que su función terminaba una vez que el contratista ingresaba a la instalación remota. Durante este periodo crítico, el funcionario se dedicó a sus propias tareas sin saber exactamente qué estaba haciendo el ingeniero de L3Harris. Una de las fuentes describió la situación afirmando que el técnico "solo estaba allí para abrir la puerta", lo que sugiere una ausencia total de supervisión técnica efectiva durante la integración del hardware que finalmente colapsó la red de datos.

Cambios normativos de marzo de 2025 y financiación

Esta forma de operar de baja intervención representa un cambio drástico respecto a las administraciones anteriores, donde la FAA ejercía una supervisión estricta sobre el trabajo de los contratistas privados. Según fuentes, la administración redujo la supervisión de la FAA sobre este tipo de trabajos como parte de un esfuerzo por acelerar la modernización del sistema nacional de control de tráfico aéreo, utilizando US$ 12.500 millones provenientes del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Este contexto financiero y político ha transformado la relación operativa entre la agencia reguladora y sus socios tecnológicos.

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Memorando que eliminó la aprobación previa de mantenimiento

Un memorando crucial fechado en marzo de 2025 detalló cambios clave en la ejecución de tareas, estableciendo que era fundamental aprobar sin demora el mantenimiento realizado por proveedores de telecomunicaciones. Bajo este nuevo protocolo, la FAA pasó de recibir solicitudes de mantenimiento, que requerían una aprobación explícita, a recibir meras notificaciones sobre trabajos previstos. El documento indicaba claramente que dichos trabajos se llevarían a cabo sin necesidad de aprobación de la FAA, lo que permitió a L3Harris presentarse con apenas unos días de anticipación y ejecutar la labor sin autorización previa de riesgo.

Posición del sindicato y fallos en la evaluación de riesgos

Elizabeth Doherty, portavoz del sindicato Professional Aviation Safety Specialists (PASS), confirmó a CNN que las instrucciones del técnico consistían simplemente en permitir el acceso del contratista al edificio, sin indicaciones de ayudar ni colaborar en la instalación técnica. Doherty señaló que a ningún empleado representado por el PASS se le solicitó realizar una evaluación de riesgos para esta actualización particular. Las fuentes argumentan que el memorando de marzo de 2025 sentó las bases del incidente, ya que el nuevo sistema elude la gestión de riesgos operativos que antes permitía a un técnico gubernamental detener trabajos considerándolos peligrosos en ese momento.