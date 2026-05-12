FAA inicia estudio de riesgos para el Arco del Triunfo propuesto por Trump en Washington

La Administración Federal de Aviación (FAA) analizará los riesgos de construir un Arco del Triunfo en Washington, a menos de 3 km del Aeropuerto Nacional de Reagan. Las preocupaciones giran en torno a la posible interferencia con el espacio aéreo y los precedentes históricos de accidentes en la zona. El proyecto, impulsado por Trump, enfrenta desafíos burocráticos y críticos por su factibilidad y seguridad.

El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Administración Federal de Aviación ( FAA ) que realice un estudio aeronáutico sobre los riesgos de construir un Arco del Triunfo en Washington, D.C.

, a menos de tres kilómetros del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, uno de los aeropuertos más congestionados del país. Según documentos obtenidos por CNN, el Departamento del Interior pidió a la FAA un análisis formal para evaluar el impacto de la estructura propuesta de 76 metros de altura, que se levantaría en una zona de césped al final del Puente Memorial, frente al Monumento a Lincoln.

La solicitud, presentada por el Servicio de Parques Nacionales, señala que la altura total de la estructura alcanzaría los 82 metros, considerando la elevación del terreno. Dado que las regulaciones de la FAA exigen revisión para estructuras superiores a 61 metros en zonas con potencial interferencia aérea, el organismo ha iniciado el estudio, sin fijar aún un plazo para su conclusión, aunque estos análisis suelen durar hasta nueve meses.

La FAA deberá evaluar aspectos clave como la longitud de la pista, la elevación del aeropuerto y la posible obstrucción con grúas temporales durante la construcción. Una vez finalizado, emitirá una 'Determinación de No Peligro' o una 'Determinación de Peligro', lo que obligaría a Trump a ajustar el diseño.

Por otro lado, pilotos y expertos en aviación temen que la construcción del arco agrave los riesgos en un corredor aéreo ya complejo, donde actualmente deben esquivar el Pentágono y otros edificios emblemáticos. Además, empresarios cercanos al proyecto critican la priorización política, pues el presidente prometió una obra rápida, sin importar los posibles defectos en el diseño, lo que podría acelerar su aprobación sin el debido escrutinio.

El Consejo de Bellas Artes y la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, responsables de supervisar construcciones federales, ya han dado su visto bueno al concepto preliminar del arco, aunque no han especificado si los hallazgos de la FAA influirirán en su decisión final. Lalea de protección del espacio aéreo sobre Washington, D.C.

, es particularmente estricta debido a incidentes pasados, como el choque entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk en 2021, y el accidente de 1982 contra el Puente de la Calle 14. Aunque la FAA no puede bloquear el proyecto, su evaluación será crucial para garantizar la seguridad de cientos de vuelos diarios en el aeropuerto.

Mientras tanto, expertos en transporte aéreo piden cautela, advirtiendo que proyectos similares, como la Torre del Futuro en Buenos Aires, han enfrentado retrasos y controversias similares antes de su aprobación definitiva. La propuesta de Trump forma parte de un plan más amplio para conmemorar los 250 años de Estados Unidos, incluyendo otros monumentos y un salón de baile en la Casa Blanca, lo que ha generado debates sobre el uso de recursos públicos en iniciativas monumentales frente a necesidades sociales urgentes





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