Jeffrey Griffin cede tres fósiles de saurópodos al Museo Carnegie de Pittsburgh. Esta donación financía nuevos laboratorios y apoya la investigación paleontológica internacional.

El magnate y coleccionista de fósiles Jeffrey Griffin ha acordado prestar tres especímenes de dinosaurios saurópodos al Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh. Este acuerdo destaca el papel creciente de los particulares ultrarricos en el ámbito científico y cultural.

Procedencia de los Especímenes Prehistóricos

Los tres fósiles fueron excavados en el condado de Washakie, Wyoming, durante un período que abarca desde 2023 hasta 2025. Estos ejemplares pertenecen a la categoría de saurópodos, es decir, dinosaurios herbívoros de cuello largo, y han sido denominados Griffin, Apex, Daisy, Lucky y Lucy.

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La adquisición de estos restos representa una inversión significativa en el mercado de la paleontología privada. Hace dos años, Jeffrey Griffin compró el estegosaurio conocido como Apex por 44,6 millones de dólares, lo que equivale a 40 millones de euros, en la misma casa de subastas.

Objetivos del Préstamo y Financiamiento

Griffin colabora estrechamente con el Museo Carnegie de Historia Natural para exhibir a Apex, un estegosaurio de su propiedad. Esta iniciativa permite al museo crear un nuevo laboratorio de paleontología visible para el público, donde los científicos trabajarán a diario ante los ojos de los visitantes.

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La donación de Griffin está destinada específicamente a apoyar la investigación paleontológica y los programas educativos del museo. La iniciativa pone de relieve el creciente entusiasmo por los valiosos fósiles de dinosaurios existente entre las personas ultrarricas de Estados Unidos y los museos de todo el mundo.

Posiciones de los Implicados

Daisy, Lucky y Lucy ofrecen una ventana extraordinaria a la historia de nuestro planeta, según afirma Griffin. Se enorgullece de colaborar con el Museo Carnegie de Historia Natural para compartir estos asombrosos dinosaurios con el público y ofrecer a los visitantes una visión privilegiada del trabajo de los paleontólogos.

El equipo de Griffin se puso en contacto con el museo para gestionar el préstamo hace poco más de un año, señala Carey Scheide Miller, directora del Museo Carnegie de Historia Natural. Miller afirma que hay algo en los dinosaurios que ha cautivado la imaginación de la gente, representando una especie de lenguaje universal para nosotros.

Impacto Global en la Investigación

La contribución financiera y material de Griffin va más allá de la región de Pittsburgh. Entre otros préstamos y proyectos financiados por Griffin se incluyen la exhibición de Apex en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

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Además, se encuentra una muestra y experiencia sobre dinosaurios en el Field Museum de Chicago. También se llevan a cabo labores de investigación y excavación de especímenes del Cretácico Superior en Sudáfrica.

Jeffrey Griffin ha contribuido a impulsar diversas organizaciones en ciudades como Chicago y Miami. Esta serie de inversiones demuestra cómo el capital privado está transformando el acceso público a la historia natural y la ciencia en el siglo veintiuno.